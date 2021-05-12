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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731973390.html
Культурная отрасль прошла сложный период пандемии, заявил Мишустин
Культурная отрасль прошла сложный период пандемии, заявил Мишустин
Сфера культуры прошла сложный период, связанный с ограничениями из-за коронавируса, проекты максимально оперативно были переведены в онлайн, уровень зарплат... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:38
2021-05-12T15:38
культура
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сфера культуры прошла сложный период, связанный с ограничениями из-за коронавируса, проекты максимально оперативно были переведены в онлайн, уровень зарплат удалось сохранить, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.По его словам, в период пандемии требовалась особая поддержка как государственным, так и частным учреждениям культуры."И мы ее предоставили. Благодаря чему удалось сохранить уровень заработной платы работников сферы культуры. И самое главное – они продолжили свою работу", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Получая поддержку со стороны государства, смогли максимально оперативно перевести свои проекты в онлайн-форматы. Придумывали новые, строили планы на будущее. Отрасли удалось пройти этот сложный период", - добавил он.Мишустин также обратил внимание на возобновление с учетом всех требований санитарной безопасности работы театров, музеев, других объектов культуры.
https://rsport.ria.ru/20200320/1568910597.html
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михаил мишустин, госдума рф

Культурная отрасль прошла сложный период пандемии, заявил Мишустин

15:38 12.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сфера культуры прошла сложный период, связанный с ограничениями из-за коронавируса, проекты максимально оперативно были переведены в онлайн, уровень зарплат удалось сохранить, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, в период пандемии требовалась особая поддержка как государственным, так и частным учреждениям культуры.
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"И мы ее предоставили. Благодаря чему удалось сохранить уровень заработной платы работников сферы культуры. И самое главное – они продолжили свою работу", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"Получая поддержку со стороны государства, смогли максимально оперативно перевести свои проекты в онлайн-форматы. Придумывали новые, строили планы на будущее. Отрасли удалось пройти этот сложный период", - добавил он.
Мишустин также обратил внимание на возобновление с учетом всех требований санитарной безопасности работы театров, музеев, других объектов культуры.
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