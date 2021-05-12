Культурная отрасль прошла сложный период пандемии, заявил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сфера культуры прошла сложный период, связанный с ограничениями из-за коронавируса, проекты максимально оперативно были переведены в онлайн, уровень зарплат удалось сохранить, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, в период пандемии требовалась особая поддержка как государственным, так и частным учреждениям культуры.
20 марта 2020, 15:49Мишустин заявил о налоговых каникулах в сферах культуры и спорта
"И мы ее предоставили. Благодаря чему удалось сохранить уровень заработной платы работников сферы культуры. И самое главное – они продолжили свою работу", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"Получая поддержку со стороны государства, смогли максимально оперативно перевести свои проекты в онлайн-форматы. Придумывали новые, строили планы на будущее. Отрасли удалось пройти этот сложный период", - добавил он.
Мишустин также обратил внимание на возобновление с учетом всех требований санитарной безопасности работы театров, музеев, других объектов культуры.