https://ria.ru/20210512/mishustin-1731973390.html

Культурная отрасль прошла сложный период пандемии, заявил Мишустин

Культурная отрасль прошла сложный период пандемии, заявил Мишустин

Сфера культуры прошла сложный период, связанный с ограничениями из-за коронавируса, проекты максимально оперативно были переведены в онлайн, уровень зарплат... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:38

2021-05-12T15:38

2021-05-12T15:38

культура

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сфера культуры прошла сложный период, связанный с ограничениями из-за коронавируса, проекты максимально оперативно были переведены в онлайн, уровень зарплат удалось сохранить, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.По его словам, в период пандемии требовалась особая поддержка как государственным, так и частным учреждениям культуры."И мы ее предоставили. Благодаря чему удалось сохранить уровень заработной платы работников сферы культуры. И самое главное – они продолжили свою работу", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Получая поддержку со стороны государства, смогли максимально оперативно перевести свои проекты в онлайн-форматы. Придумывали новые, строили планы на будущее. Отрасли удалось пройти этот сложный период", - добавил он.Мишустин также обратил внимание на возобновление с учетом всех требований санитарной безопасности работы театров, музеев, других объектов культуры.

https://rsport.ria.ru/20200320/1568910597.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/obrazovanie-1729266266.html

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2021

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михаил мишустин, госдума рф