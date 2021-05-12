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https://ria.ru/20210512/mishustin-1731970321.html
Мишустин рассказал о программе стимулирования найма
Мишустин рассказал о программе стимулирования найма
Программа стимулирования найма позволит трудоустроиться более 200 тысячам человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:29
2021-05-12T15:29
россия
борис титов
михаил мишустин
госдума рф
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Программа стимулирования найма позволит трудоустроиться более 200 тысячам человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."В марте мы дополнительно начали программу стимулирования найма. Стали предоставлять субсидии работодателям, которые трудоустроят тех, кто значился официально безработными на 1 января этого года", - заявил он."После их оформления в штат компании поэтапно получат три МРОТ. Такая мера, на наш взгляд, поможет устроиться на работу более чем 200 тысячам человек", - добавил Мишустин.Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что российские власти окажут поддержку бизнесу, который трудоустроит тех, кто остался без работы в прошлом году, возместив часть расходов на выплату зарплат таким сотрудникам. Кабмин в марте утвердил правила поддержки бизнеса, трудоустроившего потерявших работу. Как сообщал Мишустин, на каждого такого сотрудника работодатель получит поэтапную компенсацию в совокупном размере трех МРОТ.Поддержка государством бизнеса, который трудоустроит тех, кто остался без работы в прошлом году, правильная мера, она особенно поможет крупным предприятиям и зрелым специалистам, заявлял тогда РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
https://ria.ru/20210421/biznes-1729252593.html
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россия, борис титов, михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, экономика

Мишустин рассказал о программе стимулирования найма

15:29 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в рамках Евразийского экономического союза в Казани
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в рамках Евразийского экономического союза в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Программа стимулирования найма позволит трудоустроиться более 200 тысячам человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"В марте мы дополнительно начали программу стимулирования найма. Стали предоставлять субсидии работодателям, которые трудоустроят тех, кто значился официально безработными на 1 января этого года", - заявил он.
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"После их оформления в штат компании поэтапно получат три МРОТ. Такая мера, на наш взгляд, поможет устроиться на работу более чем 200 тысячам человек", - добавил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что российские власти окажут поддержку бизнесу, который трудоустроит тех, кто остался без работы в прошлом году, возместив часть расходов на выплату зарплат таким сотрудникам. Кабмин в марте утвердил правила поддержки бизнеса, трудоустроившего потерявших работу. Как сообщал Мишустин, на каждого такого сотрудника работодатель получит поэтапную компенсацию в совокупном размере трех МРОТ.
Поддержка государством бизнеса, который трудоустроит тех, кто остался без работы в прошлом году, правильная мера, она особенно поможет крупным предприятиям и зрелым специалистам, заявлял тогда РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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РоссияБорис ТитовМихаил МишустинГосдума РФВладимир ПутинЭкономика
 
 
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