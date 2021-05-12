https://ria.ru/20210512/mishustin-1731970321.html

Мишустин рассказал о программе стимулирования найма

Мишустин рассказал о программе стимулирования найма

Программа стимулирования найма позволит трудоустроиться более 200 тысячам человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:29

2021-05-12T15:29

2021-05-12T15:29

россия

борис титов

михаил мишустин

госдума рф

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Программа стимулирования найма позволит трудоустроиться более 200 тысячам человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."В марте мы дополнительно начали программу стимулирования найма. Стали предоставлять субсидии работодателям, которые трудоустроят тех, кто значился официально безработными на 1 января этого года", - заявил он."После их оформления в штат компании поэтапно получат три МРОТ. Такая мера, на наш взгляд, поможет устроиться на работу более чем 200 тысячам человек", - добавил Мишустин.Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что российские власти окажут поддержку бизнесу, который трудоустроит тех, кто остался без работы в прошлом году, возместив часть расходов на выплату зарплат таким сотрудникам. Кабмин в марте утвердил правила поддержки бизнеса, трудоустроившего потерявших работу. Как сообщал Мишустин, на каждого такого сотрудника работодатель получит поэтапную компенсацию в совокупном размере трех МРОТ.Поддержка государством бизнеса, который трудоустроит тех, кто остался без работы в прошлом году, правильная мера, она особенно поможет крупным предприятиям и зрелым специалистам, заявлял тогда РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.

https://ria.ru/20210421/biznes-1729252593.html

https://ria.ru/20210322/biznes-1602283951.html

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россия, борис титов, михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, экономика