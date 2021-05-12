Мишустин рассказал о программе стимулирования найма
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в рамках Евразийского экономического союза в Казани
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Программа стимулирования найма позволит трудоустроиться более 200 тысячам человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"В марте мы дополнительно начали программу стимулирования найма. Стали предоставлять субсидии работодателям, которые трудоустроят тех, кто значился официально безработными на 1 января этого года", - заявил он.
"После их оформления в штат компании поэтапно получат три МРОТ. Такая мера, на наш взгляд, поможет устроиться на работу более чем 200 тысячам человек", - добавил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что российские власти окажут поддержку бизнесу, который трудоустроит тех, кто остался без работы в прошлом году, возместив часть расходов на выплату зарплат таким сотрудникам. Кабмин в марте утвердил правила поддержки бизнеса, трудоустроившего потерявших работу. Как сообщал Мишустин, на каждого такого сотрудника работодатель получит поэтапную компенсацию в совокупном размере трех МРОТ.
Поддержка государством бизнеса, который трудоустроит тех, кто остался без работы в прошлом году, правильная мера, она особенно поможет крупным предприятиям и зрелым специалистам, заявлял тогда РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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