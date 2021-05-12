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Мишустин: компаниям спишут около 430 миллиардов рублей льготных кредитов
Мишустин: компаниям спишут около 430 миллиардов рублей льготных кредитов
Российскому малому и среднему бизнесу спишут по программе льготных ссуд под 2% около 430 миллиардов рублей, при этом по новой программе кредитования под 3%... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:27
2021-05-12T15:27
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российскому малому и среднему бизнесу спишут по программе льготных ссуд под 2% около 430 миллиардов рублей, при этом по новой программе кредитования под 3% заключено договоров на 45 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.Власти РФ запустили с 1 июня 2020 года программу специальных кредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Она известна как "ФОТ 2.0". Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей штатной численности с начала действия программы, то по истечении срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны."Около 230 тысяч предприятий приняли участие в этой программе (ФОТ 2.0 - ред.). В результате ее реализации бизнесу будет списано около 430 миллиардов рублей. Но самое главное, что эти решения обеспечили сохранение около 5,5 миллиона рабочих мест", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.Он также напомнил, что в марте правительство запустило новую программу льготного кредитования "ФОТ 3.0", которая также позволит сохранить рабочие места. "В рамках этой программы заключено договоров на 45 миллиардов рублей. Она позволит поддержать до 1 миллиона 200 тысяч человек", - отметил премьер-министр.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин: компаниям спишут около 430 миллиардов рублей льготных кредитов

15:27 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российскому малому и среднему бизнесу спишут по программе льготных ссуд под 2% около 430 миллиардов рублей, при этом по новой программе кредитования под 3% заключено договоров на 45 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
Власти РФ запустили с 1 июня 2020 года программу специальных кредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Она известна как "ФОТ 2.0". Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей штатной численности с начала действия программы, то по истечении срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны.
"Около 230 тысяч предприятий приняли участие в этой программе (ФОТ 2.0 - ред.). В результате ее реализации бизнесу будет списано около 430 миллиардов рублей. Но самое главное, что эти решения обеспечили сохранение около 5,5 миллиона рабочих мест", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
Он также напомнил, что в марте правительство запустило новую программу льготного кредитования "ФОТ 3.0", которая также позволит сохранить рабочие места. "В рамках этой программы заключено договоров на 45 миллиардов рублей. Она позволит поддержать до 1 миллиона 200 тысяч человек", - отметил премьер-министр.
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