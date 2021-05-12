https://ria.ru/20210512/mishustin-1731969304.html

Правительство исключило возможность продления сроков исполнения решений

Правительство исключило возможность продления сроков исполнения решений

Кабинет министров РФ исключил возможность продления сроков исполнения решений в период пандемии, мониторинг исполнительской дисциплины ведется в формате 24/7,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:25

2021-05-12T15:25

2021-05-12T15:25

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кабинет министров РФ исключил возможность продления сроков исполнения решений в период пандемии, мониторинг исполнительской дисциплины ведется в формате 24/7, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."В деятельности правительства главным было оперативное исполнение решений. Мы исключили возможность продления сроков. В острый период ввели практику незамедлительного принятия нормативных актов по борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства за 2020 год.Он упомянул, что для контроля сроков была создана информационная система мониторинга реализации ключевых задач правительства."Мониторинг исполнительской дисциплины ведется в формате двадцать четыре на семь", - указал премьер.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731902248.html

россия

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россия, михаил мишустин, госдума рф