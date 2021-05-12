https://ria.ru/20210512/mishustin-1731966908.html

Мишустин пообещал снижение объемов захоронения отходов

Мишустин пообещал снижение объемов захоронения отходов

Правительство к началу следующего десятилетия намерено снизить вдвое объемы отходов, которые вывозятся на полигоны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:16

2021-05-12T15:16

2021-05-12T15:16

россия

виктория абрамченко

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство к началу следующего десятилетия намерено снизить вдвое объемы отходов, которые вывозятся на полигоны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко отмечала, что до 90% отходов в России в настоящее время вывозится на захоронение."Другая важная задача на этот период (до начала следующего десятилетия - ред.) – снизить в два раза ежегодные объемы захоронения отходов. Мы должны точно знать, кто и куда вывозит бытовой мусор. Чтобы исключить возможности появления нелегальных свалок", - сказал Мишустин.Мусорная реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731958995.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731912976.html

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россия, виктория абрамченко, михаил мишустин, госдума рф, общество