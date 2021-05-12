https://ria.ru/20210512/mishustin-1731965342.html

Мишустин призвал развивать новые технологии

Мишустин призвал развивать новые технологии

Снижение выбросов парниковых газов для России является серьезным стимулом к перестройке экономики, развитию новых технологий в энергетике, транспорте,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:09

2021-05-12T15:09

2021-05-12T15:09

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Снижение выбросов парниковых газов для России является серьезным стимулом к перестройке экономики, развитию новых технологий в энергетике, транспорте, промышленности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме."Еще один глобальный вызов, который мы не можем игнорировать, он связан с изменением климата и вопросами низкоуглеродного развития", - сказал Мишустин.Он напомнил, что более шестидесяти государств уже объявили своей целью переход к углеродной нейтральности. "Углеродный налог действует в двадцати пяти странах. Все это ведет к долгосрочному снижению спроса на традиционные товары нашего экспорта – нефть и уголь. и для нас это и вызов, и возможность. Снижение выбросов – это серьезный стимул к перестройке экономики. К развитию новых технологий – в энергетике, транспорте, промышленности. Это повысит спрос на проекты по поглощению парниковых газов, в том числе – по лесовосстановлению", - подчеркнул премьер.Он напомнил, что правительство внесло в Госдуму законопроект "Об ограничении выбросов парниковых газов"."Нам предстоит реализовать комплекс мер по переходу отраслей и регионов страны к низкоуглеродному развитию, это очень непростой путь. В рамках климатической повестки нам принципиально важно создать собственную систему учета выбросов и поглощений парниковых газов. Она должна быть научно обоснованной и - что очень важно - признаваемой в мире. Для этого мы создаем в регионах карбоновые полигоны, и продолжим эту работу", - уточнил глава правительства.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731913821.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731958995.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика