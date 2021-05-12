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Общенациональный план действий должен обеспечить рост, заявил Мишустин
Общенациональный план действий должен обеспечить рост, заявил Мишустин
Общенациональный план действий должен обеспечить выход экономики России на траекторию роста, работа по реализации этого плана идет активно, более половины... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:06
2021-05-12T15:06
россия
кванториум
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общенациональный план действий должен обеспечить выход экономики России на траекторию роста, работа по реализации этого плана идет активно, более половины мероприятий уже завершены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме."В прошлом году мы не только боролись с последствиями коронавируса, но и создавали базу для постковидного восстановления. Совместно с вами мы разработали Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. Он объединил как задачу адаптации к сложившейся ситуации, так и цель дальнейшего развития нашей страны. Его главным результатом должен стать выход экономики России на траекторию роста", - сказал Мишустин.По его словам, работа по реализации плана идет активно. "Более половины мероприятий уже завершены", - добавил премьер.Он отметил, что все это невозможно было бы осуществить без национальных проектов, таких как "Здравоохранение", "Демография", "Наука и университеты", "Образование"."Мы повысили эффективность реализации национальных проектов. В конце года обновили их содержание в непосредственной привязке к национальным целям развития, обозначенных президентом. Создали информационную систему их мониторинга и анализа", - уточнил глава правительства.В прошлом году, по его словам, в России появилось более шестидесяти тысяч новых мест в школах."Мы смогли открыть новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, детские больницы и центры онкологической помощи. Подключены к интернету более сорока тысяч социально значимых объектов. С опережением идет расселение аварийного жилья. В прошлом году новое жилье получили почти сто тридцать тысяч человек", - сказал премьер.Он добавил, что на базе новых и существующих учреждений созданы свыше трехсот пятидесяти тысяч новых мест в 48 регионах. "Работают детские и мобильные технопарки "Кванториум". Их посещают более миллиона детей. Создано 11 региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", - сообщил Мишустин.Он напомнил о создании единого плана по достижению национальных целей, который призван улучшить координацию работы министерств и ведомств. "По сути, он отвечает на три ключевых вопроса. Когда, где и какие шаги правительство предлагает сделать, чтобы эти цели были достигнуты", - уточнил Мишустин.
https://ria.ru/20200605/1572509485.html
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россия, кванториум, михаил мишустин, госдума рф, общество

Общенациональный план действий должен обеспечить рост, заявил Мишустин

15:06 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общенациональный план действий должен обеспечить выход экономики России на траекторию роста, работа по реализации этого плана идет активно, более половины мероприятий уже завершены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
"В прошлом году мы не только боролись с последствиями коронавируса, но и создавали базу для постковидного восстановления. Совместно с вами мы разработали Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. Он объединил как задачу адаптации к сложившейся ситуации, так и цель дальнейшего развития нашей страны. Его главным результатом должен стать выход экономики России на траекторию роста", - сказал Мишустин.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня 2020, 12:23Инфографика
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
По его словам, работа по реализации плана идет активно. "Более половины мероприятий уже завершены", - добавил премьер.
Он отметил, что все это невозможно было бы осуществить без национальных проектов, таких как "Здравоохранение", "Демография", "Наука и университеты", "Образование".
"Мы повысили эффективность реализации национальных проектов. В конце года обновили их содержание в непосредственной привязке к национальным целям развития, обозначенных президентом. Создали информационную систему их мониторинга и анализа", - уточнил глава правительства.
В прошлом году, по его словам, в России появилось более шестидесяти тысяч новых мест в школах.
"Мы смогли открыть новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, детские больницы и центры онкологической помощи. Подключены к интернету более сорока тысяч социально значимых объектов. С опережением идет расселение аварийного жилья. В прошлом году новое жилье получили почти сто тридцать тысяч человек", - сказал премьер.
Он добавил, что на базе новых и существующих учреждений созданы свыше трехсот пятидесяти тысяч новых мест в 48 регионах. "Работают детские и мобильные технопарки "Кванториум". Их посещают более миллиона детей. Создано 11 региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", - сообщил Мишустин.
Он напомнил о создании единого плана по достижению национальных целей, который призван улучшить координацию работы министерств и ведомств. "По сути, он отвечает на три ключевых вопроса. Когда, где и какие шаги правительство предлагает сделать, чтобы эти цели были достигнуты", - уточнил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
14:54
Минфин сделал все, чтобы сбалансировать бюджеты регионов, заявил Мишустин
 
РоссияКванториумМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
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