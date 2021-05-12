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https://ria.ru/20210512/mishustin-1731963642.html
Мишустин рассказал о программе субсидирования авиаперелетов в ДФО
Мишустин рассказал о программе субсидирования авиаперелетов в ДФО
Правительство РФ думает над тем, как расширить программу субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке, это очень востребовано жителями, сообщил... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:01
2021-05-12T15:01
россия
дальний восток
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ думает над тем, как расширить программу субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке, это очень востребовано жителями, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Субсидирование авиаперевозок, сейчас это 11,3 миллиарда рублей. Это очень востребовано людьми. Мы думаем, планируем, как дальше с этим быть и как эту программу расширять. На все необходимы, конечно, ресурсы", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос о развитии Дальнего Востока от одного из депутатов Госдумы в ходе отчета о работе правительства за 2020 год.Премьер-министр в январе подписал распоряжение о выделении дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Предполагается, что благодаря принятому решению приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут не менее 450 тысяч человек.В марте замдиректора департамента экономики и проектов министерства транспорта РФ Владислав Грушников заявил, что министерство попросит правительство выделить дополнительные субсидии на полеты в различные регионы страны и ведет соответствующие консультации, поскольку эти дополнительные 5 миллиардов рублей уже выбраны.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731963082.html
https://ria.ru/20210202/aviaperelet-1595614459.html
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россия, дальний восток, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин рассказал о программе субсидирования авиаперелетов в ДФО

15:01 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ думает над тем, как расширить программу субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке, это очень востребовано жителями, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Субсидирование авиаперевозок, сейчас это 11,3 миллиарда рублей. Это очень востребовано людьми. Мы думаем, планируем, как дальше с этим быть и как эту программу расширять. На все необходимы, конечно, ресурсы", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос о развитии Дальнего Востока от одного из депутатов Госдумы в ходе отчета о работе правительства за 2020 год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Мишустин заявил о снижении миграционного оттока на Дальнем Востоке
Премьер-министр в январе подписал распоряжение о выделении дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Предполагается, что благодаря принятому решению приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут не менее 450 тысяч человек.
В марте замдиректора департамента экономики и проектов министерства транспорта РФ Владислав Грушников заявил, что министерство попросит правительство выделить дополнительные субсидии на полеты в различные регионы страны и ведет соответствующие консультации, поскольку эти дополнительные 5 миллиардов рублей уже выбраны.
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РоссияДальний ВостокМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
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