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Минфин сделал все, чтобы сбалансировать бюджеты регионов, заявил Мишустин
Минфин сделал все, чтобы сбалансировать бюджеты регионов, заявил Мишустин
Минфин сделал все возможное и невозможное для достижения сбалансированности бюджетов российских регионов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:54
2021-05-12T14:54
россия
михаил мишустин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минфин сделал все возможное и невозможное для достижения сбалансированности бюджетов российских регионов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Минфин сделал все возможное и невозможное, чтобы сбалансировать бюджеты регионов. И здесь нужно сказать огромное спасибо Антон Германовичу (Силуанову, глава Минфина - ред.), команде Минфина", - сказал Мишустин на отчете правительства в Госдуме.Он отметил, что на сегодняшний день системный механизм сбалансированности бюджетов выработан – 718 миллиардов рублей на соответствующее выравнивание предусмотрено в бюджете, плюс 100 миллиардов – это соответствующие трансферты, около 300 миллиардов рублей – суммы для того, чтобы давать кредиты."Это все баланс, который Минфин держит", - отметил Мишустин.Ранее в мае Мишустин поручил Минфину до 21 мая представить комплекс мер по финансовой устойчивости бюджетов регионов.Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что российским регионам, у которых уровень коммерческой задолженности превышает 25% собственного дохода, надо заместить ее бюджетными займами с погашением до 2029 года. Президент также выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.
https://ria.ru/20200722/1574709820.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

Минфин сделал все, чтобы сбалансировать бюджеты регионов, заявил Мишустин

14:54 12.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минфин сделал все возможное и невозможное для достижения сбалансированности бюджетов российских регионов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Минфин сделал все возможное и невозможное, чтобы сбалансировать бюджеты регионов. И здесь нужно сказать огромное спасибо Антон Германовичу (Силуанову, глава Минфина - ред.), команде Минфина", - сказал Мишустин на отчете правительства в Госдуме.
Он отметил, что на сегодняшний день системный механизм сбалансированности бюджетов выработан – 718 миллиардов рублей на соответствующее выравнивание предусмотрено в бюджете, плюс 100 миллиардов – это соответствующие трансферты, около 300 миллиардов рублей – суммы для того, чтобы давать кредиты.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
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Мишустин посоветовал, на чем сэкономить регионам с маленьким бюджетом
"Это все баланс, который Минфин держит", - отметил Мишустин.
Ранее в мае Мишустин поручил Минфину до 21 мая представить комплекс мер по финансовой устойчивости бюджетов регионов.
Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что российским регионам, у которых уровень коммерческой задолженности превышает 25% собственного дохода, надо заместить ее бюджетными займами с погашением до 2029 года. Президент также выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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