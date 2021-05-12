Минфин сделал все, чтобы сбалансировать бюджеты регионов, заявил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минфин сделал все возможное и невозможное для достижения сбалансированности бюджетов российских регионов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Минфин сделал все возможное и невозможное, чтобы сбалансировать бюджеты регионов. И здесь нужно сказать огромное спасибо Антон Германовичу (Силуанову, глава Минфина - ред.), команде Минфина", - сказал Мишустин на отчете правительства в Госдуме.
Он отметил, что на сегодняшний день системный механизм сбалансированности бюджетов выработан – 718 миллиардов рублей на соответствующее выравнивание предусмотрено в бюджете, плюс 100 миллиардов – это соответствующие трансферты, около 300 миллиардов рублей – суммы для того, чтобы давать кредиты.
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"Это все баланс, который Минфин держит", - отметил Мишустин.
Ранее в мае Мишустин поручил Минфину до 21 мая представить комплекс мер по финансовой устойчивости бюджетов регионов.
Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что российским регионам, у которых уровень коммерческой задолженности превышает 25% собственного дохода, надо заместить ее бюджетными займами с погашением до 2029 года. Президент также выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.