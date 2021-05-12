https://ria.ru/20210512/mishustin-1731960986.html

Правительство выделило средства на развитие электронной промышленности

Правительство выделило средства на развитие электронной промышленности

Правительство РФ планирует направить почти 280 миллиардов рублей на развитие электронной промышленности в ближайшие три года, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:51

2021-05-12T14:51

2021-05-12T14:51

россия

михаил мишустин

госдума рф

технологии

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ планирует направить почти 280 миллиардов рублей на развитие электронной промышленности в ближайшие три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Отдельное внимание мы уделяли и перспективным направлениям. Прежде всего – развитию электронной промышленности. Это основа формирования фундамента цифровой трансформации нашей страны. Мы кратно увеличили бюджетное финансирование отрасли – в трехлетнем бюджете планируется выделение почти 280 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.Он отметил, что кабмину предстоит обеспечить полномасштабный переход на отечественные аппаратно-программные комплексы, на которых будут базироваться ключевые сервисы для людей, государства и бизнеса.Премьер-министр добавил, что правительство создает цикл стимуляции отраслевого потребления продукции микроэлектроники. "На сегодняшний день мы сделали линейку по срокам до 2024 года того, как мы собираемся стимулировать к потреблению, как частным бизнесом, так и государственными компаниями. Линейка сложная, к 2024 году мы собираемся основные виды электронной продукции, которая потребляется у нас (датчики для учета электроэнергии, sim-карты и прочее), все, связанное с умными домами, оборудование, должно быть сориентировано на производство отечественной продукции. Это то, чем мы системно занимаемся", - резюмировал Мишустин.

https://ria.ru/20200325/1569144927.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731910112.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, технологии, экономика