Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731960986.html
Правительство выделило средства на развитие электронной промышленности
Правительство выделило средства на развитие электронной промышленности
Правительство РФ планирует направить почти 280 миллиардов рублей на развитие электронной промышленности в ближайшие три года, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:51
2021-05-12T14:51
россия
михаил мишустин
госдума рф
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731919054_0:300:2789:1869_1920x0_80_0_0_7457f2b2ddabbde87c5909ed07411be6.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ планирует направить почти 280 миллиардов рублей на развитие электронной промышленности в ближайшие три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Отдельное внимание мы уделяли и перспективным направлениям. Прежде всего – развитию электронной промышленности. Это основа формирования фундамента цифровой трансформации нашей страны. Мы кратно увеличили бюджетное финансирование отрасли – в трехлетнем бюджете планируется выделение почти 280 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.Он отметил, что кабмину предстоит обеспечить полномасштабный переход на отечественные аппаратно-программные комплексы, на которых будут базироваться ключевые сервисы для людей, государства и бизнеса.Премьер-министр добавил, что правительство создает цикл стимуляции отраслевого потребления продукции микроэлектроники. "На сегодняшний день мы сделали линейку по срокам до 2024 года того, как мы собираемся стимулировать к потреблению, как частным бизнесом, так и государственными компаниями. Линейка сложная, к 2024 году мы собираемся основные виды электронной продукции, которая потребляется у нас (датчики для учета электроэнергии, sim-карты и прочее), все, связанное с умными домами, оборудование, должно быть сориентировано на производство отечественной продукции. Это то, чем мы системно занимаемся", - резюмировал Мишустин.
https://ria.ru/20200325/1569144927.html
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731910112.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731919054_0:306:2323:2048_1920x0_80_0_0_14f24cce10c2230d188ba38b4656fd23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф, технологии, экономика

Правительство выделило средства на развитие электронной промышленности

14:51 12.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ планирует направить почти 280 миллиардов рублей на развитие электронной промышленности в ближайшие три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"Отдельное внимание мы уделяли и перспективным направлениям. Прежде всего – развитию электронной промышленности. Это основа формирования фундамента цифровой трансформации нашей страны. Мы кратно увеличили бюджетное финансирование отрасли – в трехлетнем бюджете планируется выделение почти 280 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 17:44
Борисов: электронной промышленности нужно "в разы больше" инвестиций
Он отметил, что кабмину предстоит обеспечить полномасштабный переход на отечественные аппаратно-программные комплексы, на которых будут базироваться ключевые сервисы для людей, государства и бизнеса.
Премьер-министр добавил, что правительство создает цикл стимуляции отраслевого потребления продукции микроэлектроники. "На сегодняшний день мы сделали линейку по срокам до 2024 года того, как мы собираемся стимулировать к потреблению, как частным бизнесом, так и государственными компаниями. Линейка сложная, к 2024 году мы собираемся основные виды электронной продукции, которая потребляется у нас (датчики для учета электроэнергии, sim-карты и прочее), все, связанное с умными домами, оборудование, должно быть сориентировано на производство отечественной продукции. Это то, чем мы системно занимаемся", - резюмировал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 11:28
Правительство усилит поддержку авиа- и судостроения
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Лента новостейМолния