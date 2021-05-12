Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731958995.html
Мишустин: бизнес должен знать об ответственности за экологический ущерб
Мишустин: бизнес должен знать об ответственности за экологический ущерб
Все хозяева бизнеса в регионах России должны знать о своей ответственности за нанесенный ими экологический ущерб, заявил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:41
2021-05-12T14:41
россия
михаил мишустин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731923398_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_018c60ed5d83e2a106222f2fe0881c35.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Все хозяева бизнеса в регионах России должны знать о своей ответственности за нанесенный ими экологический ущерб, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Что касается (компенсации - ред.) экологического ущерба за счет чистой прибыли - да, эти предложения были сделаны. И мы считаем, что это очень важно для того, чтобы все, в том числе и хозяева бизнеса, который так или иначе ведет работу в регионах России, знали о своей ответственности", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после отчета о работе кабмина за 2020 год.Говоря о позиции Минприроды по этому вопросу, премьер отметил, что "уже по жестам министра (Александра) Козлова понял, что он абсолютно согласен с этим и готов проработать все соответствующие подходы"."Естественно, что (вместе) с министерством финансов, поскольку вопросы, связанные с исчислением расходов, прибыли, - это все-таки полномочия министерства финансов или расширенного правительства", - продолжил глава кабмина.Чуть ранее в этот день, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства, Мишустин заявил, что компании должны оплачивать нанесенный ими экологический ущерб из чистой прибыли, не уменьшая налоговую базу.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731913821.html
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731912976.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731923398_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c68893862cbe1501cb2ad217152480ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, экономика

Мишустин: бизнес должен знать об ответственности за экологический ущерб

14:41 12.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкОфициальный отчет в Госдуме РФ о работе правительства за 2020 год
Официальный отчет в Госдуме РФ о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Все хозяева бизнеса в регионах России должны знать о своей ответственности за нанесенный ими экологический ущерб, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Что касается (компенсации - ред.) экологического ущерба за счет чистой прибыли - да, эти предложения были сделаны. И мы считаем, что это очень важно для того, чтобы все, в том числе и хозяева бизнеса, который так или иначе ведет работу в регионах России, знали о своей ответственности", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после отчета о работе кабмина за 2020 год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 11:47
Мишустин: компании должны оплачивать ущерб экологии из чистой прибыли
Говоря о позиции Минприроды по этому вопросу, премьер отметил, что "уже по жестам министра (Александра) Козлова понял, что он абсолютно согласен с этим и готов проработать все соответствующие подходы".
"Естественно, что (вместе) с министерством финансов, поскольку вопросы, связанные с исчислением расходов, прибыли, - это все-таки полномочия министерства финансов или расширенного правительства", - продолжил глава кабмина.
Чуть ранее в этот день, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства, Мишустин заявил, что компании должны оплачивать нанесенный ими экологический ущерб из чистой прибыли, не уменьшая налоговую базу.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 11:44
Мишустин призвал развивать экономику замкнутого цикла
 
РоссияМихаил МишустинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Лента новостейМолния