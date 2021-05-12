https://ria.ru/20210512/mishustin-1731958995.html

Мишустин: бизнес должен знать об ответственности за экологический ущерб

Мишустин: бизнес должен знать об ответственности за экологический ущерб

Все хозяева бизнеса в регионах России должны знать о своей ответственности за нанесенный ими экологический ущерб, заявил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:41

2021-05-12T14:41

2021-05-12T14:41

россия

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Все хозяева бизнеса в регионах России должны знать о своей ответственности за нанесенный ими экологический ущерб, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Что касается (компенсации - ред.) экологического ущерба за счет чистой прибыли - да, эти предложения были сделаны. И мы считаем, что это очень важно для того, чтобы все, в том числе и хозяева бизнеса, который так или иначе ведет работу в регионах России, знали о своей ответственности", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после отчета о работе кабмина за 2020 год.Говоря о позиции Минприроды по этому вопросу, премьер отметил, что "уже по жестам министра (Александра) Козлова понял, что он абсолютно согласен с этим и готов проработать все соответствующие подходы"."Естественно, что (вместе) с министерством финансов, поскольку вопросы, связанные с исчислением расходов, прибыли, - это все-таки полномочия министерства финансов или расширенного правительства", - продолжил глава кабмина.Чуть ранее в этот день, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства, Мишустин заявил, что компании должны оплачивать нанесенный ими экологический ущерб из чистой прибыли, не уменьшая налоговую базу.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731913821.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731912976.html

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россия, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, экономика