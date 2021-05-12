https://ria.ru/20210512/mishustin-1731956685.html

Мишустин поблагодарил ЦБ за ответственную и аккуратную политику

Мишустин поблагодарил ЦБ за ответственную и аккуратную политику

Банк России проводит очень ответственную и взвешенную политику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:35

2021-05-12T14:35

2021-05-12T14:35

россия

михаил мишустин

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731927244_0:36:3318:1902_1920x0_80_0_0_77cf2e1fb276c2533b91bbf66f990a67.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Банк России проводит очень ответственную и взвешенную политику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме."Я также хотел бы сказать спасибо Банку России и Эльвире Сахипзадовне Набиуллиной, ее коллегам, потому что вместе с Банком России мы просчитываем все те последствия для экономики, которые вызывают те или иные наши решения", - сказал он."Банк России проводит очень ответственную политику, аккуратную. И в этом смысле мы, конечно же, как коллеги, хотим поблагодарить и Банк России, и наш экономический блок за это взаимодействие", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20210501/volodin-1730858751.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика