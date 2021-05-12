https://ria.ru/20210512/mishustin-1731956685.html
Мишустин поблагодарил ЦБ за ответственную и аккуратную политику
Мишустин поблагодарил ЦБ за ответственную и аккуратную политику
Банк России проводит очень ответственную и взвешенную политику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:35
2021-05-12T14:35
2021-05-12T14:35
россия
михаил мишустин
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Банк России проводит очень ответственную и взвешенную политику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме."Я также хотел бы сказать спасибо Банку России и Эльвире Сахипзадовне Набиуллиной, ее коллегам, потому что вместе с Банком России мы просчитываем все те последствия для экономики, которые вызывают те или иные наши решения", - сказал он."Банк России проводит очень ответственную политику, аккуратную. И в этом смысле мы, конечно же, как коллеги, хотим поблагодарить и Банк России, и наш экономический блок за это взаимодействие", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20210501/volodin-1730858751.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика