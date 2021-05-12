https://ria.ru/20210512/mishustin-1731949590.html

Мишустин назвал фактор, который будет учитываться при поддержке семей

Мишустин назвал фактор, который будет учитываться при поддержке семей

"Нуждаемость" стала основным фактором, который будет учитываться при мерах поддержки семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:08

2021-05-12T14:08

2021-05-12T14:08

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Нуждаемость" стала основным фактором, который будет учитываться при мерах поддержки семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что функция государства помогать тем, кому не хватает, поэтому важно наладить учет. Учет показывает, что в стране есть много автоматических льгот, которые до людей доводятся, которые могут не нуждаться в них."У нас сегодня в этом смысле нуждаемость стала фактором, очень важным фактором, по которому мы будем определять потребности семей и людей в дополнительной помощи от государства", - сказал он в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.Мишустин отметил, что здесь важна тема нелегальной занятости, потому что надо учитывать эти неучтенные доходы при определении нуждаемости.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731905041.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731904231.html

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2021

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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество