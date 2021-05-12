Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731949590.html
Мишустин назвал фактор, который будет учитываться при поддержке семей
Мишустин назвал фактор, который будет учитываться при поддержке семей
"Нуждаемость" стала основным фактором, который будет учитываться при мерах поддержки семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:08
2021-05-12T14:08
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731926400_0:0:3203:1803_1920x0_80_0_0_8cdaa6fa5f8a5de196bab25175f08134.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Нуждаемость" стала основным фактором, который будет учитываться при мерах поддержки семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что функция государства помогать тем, кому не хватает, поэтому важно наладить учет. Учет показывает, что в стране есть много автоматических льгот, которые до людей доводятся, которые могут не нуждаться в них."У нас сегодня в этом смысле нуждаемость стала фактором, очень важным фактором, по которому мы будем определять потребности семей и людей в дополнительной помощи от государства", - сказал он в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.Мишустин отметил, что здесь важна тема нелегальной занятости, потому что надо учитывать эти неучтенные доходы при определении нуждаемости.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731905041.html
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731904231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731926400_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0525988acd4e7b5de45241a4598c2ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин назвал фактор, который будет учитываться при поддержке семей

14:08 12.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Нуждаемость" стала основным фактором, который будет учитываться при мерах поддержки семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что функция государства помогать тем, кому не хватает, поэтому важно наладить учет. Учет показывает, что в стране есть много автоматических льгот, которые до людей доводятся, которые могут не нуждаться в них.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 11:13
Мишустин рассказал о мерах поддержки для семей с детьми
"У нас сегодня в этом смысле нуждаемость стала фактором, очень важным фактором, по которому мы будем определять потребности семей и людей в дополнительной помощи от государства", - сказал он в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.
Мишустин отметил, что здесь важна тема нелегальной занятости, потому что надо учитывать эти неучтенные доходы при определении нуждаемости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 11:08
Мишустин назвал число назначенных пособий на детей от трех до семи лет
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Лента новостейМолния