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Мишустин рассказал, как в молодости работал грузчиком
Мишустин рассказал, как в молодости работал грузчиком
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, как работал грузчиком в молодости: "Мы все зарабатывали, это было нормально". РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:56
2021-05-12T13:56
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, как работал грузчиком в молодости: "Мы все зарабатывали, это было нормально"."В принципе мы говорим обо всем, кроме одного, что вообще-то наверняка все знают, но, когда не хватало средств, подрабатывали в молодости, где только не подрабатывали. Я сам лично и разгружал, так сказать, работал грузчиком, и занимался, так сказать, соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально", - сказал Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин рассказал, как в молодости работал грузчиком

13:56 12.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, как работал грузчиком в молодости: "Мы все зарабатывали, это было нормально".
"В принципе мы говорим обо всем, кроме одного, что вообще-то наверняка все знают, но, когда не хватало средств, подрабатывали в молодости, где только не подрабатывали. Я сам лично и разгружал, так сказать, работал грузчиком, и занимался, так сказать, соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально", - сказал Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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