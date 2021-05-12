https://ria.ru/20210512/mishustin-1731945929.html
Мишустин рассказал, как в молодости работал грузчиком
Мишустин рассказал, как в молодости работал грузчиком
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, как работал грузчиком в молодости: "Мы все зарабатывали, это было нормально". РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:56
2021-05-12T13:56
2021-05-12T13:56
россия
михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, как работал грузчиком в молодости: "Мы все зарабатывали, это было нормально"."В принципе мы говорим обо всем, кроме одного, что вообще-то наверняка все знают, но, когда не хватало средств, подрабатывали в молодости, где только не подрабатывали. Я сам лично и разгружал, так сказать, работал грузчиком, и занимался, так сказать, соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально", - сказал Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.
https://ria.ru/20210512/rossiya-1731942520.html
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