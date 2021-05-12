https://ria.ru/20210512/mishustin-1731944438.html
Платить за жадность нужно дополнительными налогами, заявил Мишустин
Платить за жадность нужно дополнительными налогами, заявил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин считает, что компании должны платить за жадность в вопросе вывода доходов дополнительными налогами в бюджет... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:50
2021-05-12T13:50
2021-05-12T14:38
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин считает, что компании должны платить за жадность в вопросе вывода доходов дополнительными налогами в бюджет страны."Та самая жадность, мы об этом сегодня говорили, она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны там, где работают эти предприятия, там, где работают эти люди. Я считаю, что это абсолютно оправданный подход", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.По его словам, если компания ведет агрессивную деятельность по выводу доходов, в том числе дивидендов, процентов, то должны быть соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль, либо сделаны другие подходы.
https://ria.ru/20210512/nalog-1731948734.html
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