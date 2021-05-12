https://ria.ru/20210512/mishustin-1731943123.html

Нельзя постоянно жить в состоянии амнистии капитала, заявил Мишустин

Нельзя постоянно жить в состоянии амнистии капитала, заявил Мишустин

Невозможно постоянно жить в состоянии амнистии капитала, на этот счет уже было принято достаточно решений, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:44

2021-05-12T13:44

2021-05-12T14:30

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госдума рф

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Невозможно постоянно жить в состоянии амнистии капитала, на этот счет уже было принято достаточно решений, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."В этом смысле то количество предложений и законов, которые были приняты в том числе Государственной Думой для амнистирования, для того, чтобы добровольно декларировать, было достаточно. Мы не можем постоянно жить в режиме амнистии, нужно иметь ответственность в том числе и за неуплату налогов, либо за те самые агрессивные схемы", - заявил Мишустин в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов об амнистии капиталов.Как отметил премьер, предоставлено достаточно информации для того, чтобы люди возвращали средства в Россию. Очень многое сделано и для того, чтобы специальные административные районы и возможности российской юрисдикции "были не хуже, а зачастую лучше, чем те же самые возможности для наших бизнесменов для низконалоговых юрисдикций"."Амнистия у нас была несколько лет, почти три с лишним года. Мы же предлагали добровольное декларирование всем, кто заработал, для того, чтобы перевести соответствующие средства в Россию. Сколько раз об этом президент говорил - вы помните все яркие цитаты руководителя государства о том, что нужно быть крайне аккуратными к своему капиталу, который так или иначе многие из наших бизнесменов хранили за рубежом", - упомянул премьер.Глава кабмина подчеркнул, что сроки этой амнистии прошли, были достигнуты неплохие результаты. "Но видно, кому-то хочется повторить те ошибки, которые были в том числе у бизнесменов, чьи огромные доходы застряли на Кипре", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20200220/1565005331.html

https://ria.ru/20191213/1562344590.html

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россия, госдума рф, михаил мишустин, экономика