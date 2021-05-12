https://ria.ru/20210512/mishustin-1731930786.html

Мишустин выступил против идеи ограничить поездки за границу

Мишустин выступил против идеи ограничить поездки за границу

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил против идеи ограничить возможность россиян отдыхать за границей из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:52

2021-05-12T12:52

2021-05-12T14:29

туризм

россия

михаил мишустин

лдпр

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731927244_0:36:3318:1902_1920x0_80_0_0_77cf2e1fb276c2533b91bbf66f990a67.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил против идеи ограничить возможность россиян отдыхать за границей из-за пандемии коронавируса.Сегодня председатель правительства представлял в Госдуме отчет о работе кабмина за год. Депутат от ЛДПР поинтересовался, что он думает о такой мере.Он также обратил внимание, что запрет снизил бы конкуренцию, а также помешал бы развитию инфраструктуры внутреннего туризма.Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти получили много предложений о возобновлении авиасообщения. По ее словам, открытие новых стран — дело ближайшего будущего.Все ограничения связаны с эпидемиологической обстановкой. Многие страны уже упрощают правила въезда для россиян. Так, с 10 мая Кипр принимает от туристов сертификат о вакцинации, который можно распечатать на английском языке с сайта госуслуг. По данным ассоциации туроператоров России (АТОР), такой же документ собираются признать Греция, Болгария, Хорватия. В то же время вице-президент АТОР Дмитрий Горин заметил, что пока даже в "открытые" страны летает недостаточное количество самолетов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/otdykh-1731926407.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, общество