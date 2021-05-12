Мишустин выступил против идеи ограничить поездки за границу
12:52 12.05.2021 (обновлено: 14:29 12.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил против идеи ограничить возможность россиян отдыхать за границей из-за пандемии коронавируса.
"Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, не совсем правильный путь. Ну мало ли по каким причинам человек захочет (уехать. — Прим. ред.), в том числе и отдохнуть где-то", — сказал Мишустин.
Он также обратил внимание, что запрет снизил бы конкуренцию, а также помешал бы развитию инфраструктуры внутреннего туризма.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти получили много предложений о возобновлении авиасообщения. По ее словам, открытие новых стран — дело ближайшего будущего.
Все ограничения связаны с эпидемиологической обстановкой. Многие страны уже упрощают правила въезда для россиян. Так, с 10 мая Кипр принимает от туристов сертификат о вакцинации, который можно распечатать на английском языке с сайта госуслуг. По данным ассоциации туроператоров России (АТОР), такой же документ собираются признать Греция, Болгария, Хорватия.
В то же время вице-президент АТОР Дмитрий Горин заметил, что пока даже в "открытые" страны летает недостаточное количество самолетов.