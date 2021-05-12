https://ria.ru/20210512/mishustin-1731915098.html
Мишустин предложил создать группу для уточнения статуса самозанятых
Мишустин предложил создать группу для уточнения статуса самозанятых
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать рабочую группу для уточнения статуса самозанятых. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:53
2021-05-12T11:53
2021-05-12T11:53
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать рабочую группу для уточнения статуса самозанятых."Давайте сделаем рабочую группу - мы говорили с Владимиром Вольфовичем (Жириновским - ред.) об этом - чтобы посмотреть для того, каким образом в выборном законодательстве обозначать, скажем, статус", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов после отчета о работе правительства.Он подчеркнул, что самозанятый - это не профессия, а льгота по режиму налогообложения."И дальше проработаем в рабочей группе те подходы, которые можно. Я, например, не вижу ничего здесь плохого, если можно указывать будет такой статус. Но не в виде профессии, а в виде дохода, заработка, который получает человек", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731909471.html
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россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
предложил создать рабочую группу для уточнения статуса самозанятых.
"Давайте сделаем рабочую группу - мы говорили с Владимиром Вольфовичем (Жириновским - ред.) об этом - чтобы посмотреть для того, каким образом в выборном законодательстве обозначать, скажем, статус", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов после отчета о работе правительства.
Он подчеркнул, что самозанятый - это не профессия, а льгота по режиму налогообложения.
"И дальше проработаем в рабочей группе те подходы, которые можно. Я, например, не вижу ничего здесь плохого, если можно указывать будет такой статус. Но не в виде профессии, а в виде дохода, заработка, который получает человек", - отметил Мишустин.