https://ria.ru/20210512/mishustin-1731915098.html

Мишустин предложил создать группу для уточнения статуса самозанятых

Мишустин предложил создать группу для уточнения статуса самозанятых

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать рабочую группу для уточнения статуса самозанятых. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:53

2021-05-12T11:53

2021-05-12T11:53

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать рабочую группу для уточнения статуса самозанятых."Давайте сделаем рабочую группу - мы говорили с Владимиром Вольфовичем (Жириновским - ред.) об этом - чтобы посмотреть для того, каким образом в выборном законодательстве обозначать, скажем, статус", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов после отчета о работе правительства.Он подчеркнул, что самозанятый - это не профессия, а льгота по режиму налогообложения."И дальше проработаем в рабочей группе те подходы, которые можно. Я, например, не вижу ничего здесь плохого, если можно указывать будет такой статус. Но не в виде профессии, а в виде дохода, заработка, который получает человек", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731909471.html

https://ria.ru/20210507/dokhod-1731367131.html

россия

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россия, михаил мишустин, общество