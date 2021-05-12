https://ria.ru/20210512/mishustin-1731914305.html

Мишустин рассказал о контроле цен на бензин

Мишустин рассказал о контроле цен на бензин

Цены на топливо в России в тяжёлом, кризисном 2020 году не выросли для потребителей выше инфляции, правительство продолжит держать ситуацию под контролем и в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:49

2021-05-12T11:49

2021-05-12T11:49

россия

михаил мишустин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

аи-92

александр новак

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Цены на топливо в России в тяжёлом, кризисном 2020 году не выросли для потребителей выше инфляции, правительство продолжит держать ситуацию под контролем и в 2021 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."И еще о том, что особенно беспокоит людей, – это цены на бензин. Надо сказать, что каким бы тяжелым ни был прошлый год, стоимость топлива тогда не выросла выше инфляции. И мы продолжим держать ситуацию под контролем с использованием всех доступных инструментов, в том числе законодательных", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что рост цен на бензин в 2020 году был в пределах инфляции, в частности по марке Аи-92 он составил 2% - более чем в 2 раза ниже инфляции, которая, по данным Росстата, составила 4,9%. Также Новак и Минэнерго сообщали, что цены для потребителей на внутреннем рынке в 2021 году не будут расти выше инфляции благодаря демпфирующему механизму.Этот механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.При этом с 1 мая этого года фактически заработали скорректированные параметры демпфирующего механизма. Проект Минфин и Минэнерго о корректировке параметров демпфера находится на рассмотрении у правительства. Документ будет утвержден позже, но новые параметры уже начали работать. Согласно документу, условная цена бензина в формуле демпфера будет поэтапно снижаться до 2023 года, а после - индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится до 3% с 5%.

https://ria.ru/20210510/ekspert-1731631575.html

https://ria.ru/20210415/tpu-1728235375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, аи-92, александр новак, экономика