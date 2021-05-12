https://ria.ru/20210512/mishustin-1731913821.html

Мишустин: компании должны оплачивать ущерб экологии из чистой прибыли

Мишустин: компании должны оплачивать ущерб экологии из чистой прибыли

Компании должны оплачивать нанесенный ими экологический ущерб из чистой прибыли, не уменьшая налоговую базу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:47

2021-05-12T11:47

2021-05-12T11:47

россия

михаил мишустин

госдума рф

норильск

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Компании должны оплачивать нанесенный ими экологический ущерб из чистой прибыли, не уменьшая налоговую базу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."После крупнейшей аварии на ТЭЦ в Норильске были сделаны серьезные выводы. Ущерб там будет ликвидирован за счет виновников. Но такие затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы. Это уменьшает прибыль, а значит, и налоги в региональные бюджеты. И получается, что устранение ущерба идет по сути за счет простых граждан. Так быть не должно. Надо, чтобы ущерб оплачивался из чистой прибыли компаний. Только тогда ответственность будут нести их собственники и первые лица", - сказал Мишустин."Да и в целом − необходимо изменить отношение предпринимателей к природе. По поручению президента мы подготовим и направим на ваше рассмотрение законопроект, который обяжет собственников отвечать за ликвидацию причиненного вреда. И финансово – тоже. Бизнес должен работать по принципу "убери за собой". Людям хочется жить в нормальной экологической обстановке. И у нас есть все инструменты для эффективного выполнения этой задачи", - добавил премьер.По его словам, также необходимо решить целый ряд застарелых проблем. "В том числе − с заброшенными опасными объектами, которые представляют угрозу для окружающей среды. Надо выявить все такие места: затонувшие корабли, старые скважины, незаконные свалки. Провести своего рода генеральную уборку. Мы уже активно работаем над этим", - отметил глава правительства РФ.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731912976.html

https://ria.ru/20210421/otvetstvennost-1729253381.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, норильск, экономика