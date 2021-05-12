https://ria.ru/20210512/mishustin-1731913347.html
Мишустин рассказал о новых стандартах организационной модели управления
Мишустин рассказал о новых стандартах организационной модели управления
Структура органов государственной власти, которая не менялась долгое время, в современных условиях не смогла эффективно обеспечить решение стоящих перед страной РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:46
2021-05-12T11:46
2021-05-12T11:46
россия
михаил мишустин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Структура органов государственной власти, которая не менялась долгое время, в современных условиях не смогла эффективно обеспечить решение стоящих перед страной задач, в связи с чем были выработаны новые стандарты организационной модели управления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства перед Госдумой."Прошлый год показал, как должна работать вся система государственного управления. Потребовался новый темп принятия решений, практически круглосуточный режим. При этом структура органов государственной власти практически не менялась на протяжении многих лет. И в современных условиях не смогла эффективно обеспечить решение задач, которые поставила перед нами новая реальность", - сказал Мишустин.По его словам, "правительство разработало оптимальные решения и единые стандарты организационной модели управления".
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892625.html
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