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Мишустин призвал развивать экономику замкнутого цикла
Мишустин призвал развивать экономику замкнутого цикла
Необходимо постепенно наращивать количество экоупаковки, чтобы к началу следующего десятилетия ее доля превысила 85%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:44
2021-05-12T11:44
2021-05-12T11:44
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михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Необходимо постепенно наращивать количество экоупаковки, чтобы к началу следующего десятилетия ее доля превысила 85%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Будем развивать экономику замкнутого цикла. Стимулировать бизнес к отказу от продукции, которая не подлежит переработке. И в целом, надо сократить лишнюю упаковку. А если без нее не обойтись, то она должна быть пригодной для переработки", - сказал Мишустин."Количество экоупаковки надо постепенно наращивать. Чтобы к началу следующего десятилетия ее доля превысила 85%", - добавил премьер-министр.
https://ria.ru/20210511/resursy-1731704443.html
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