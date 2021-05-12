https://ria.ru/20210512/mishustin-1731912976.html

Мишустин призвал развивать экономику замкнутого цикла

Мишустин призвал развивать экономику замкнутого цикла

Необходимо постепенно наращивать количество экоупаковки, чтобы к началу следующего десятилетия ее доля превысила 85%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:44

2021-05-12T11:44

2021-05-12T11:44

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Необходимо постепенно наращивать количество экоупаковки, чтобы к началу следующего десятилетия ее доля превысила 85%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Будем развивать экономику замкнутого цикла. Стимулировать бизнес к отказу от продукции, которая не подлежит переработке. И в целом, надо сократить лишнюю упаковку. А если без нее не обойтись, то она должна быть пригодной для переработки", - сказал Мишустин."Количество экоупаковки надо постепенно наращивать. Чтобы к началу следующего десятилетия ее доля превысила 85%", - добавил премьер-министр.

https://ria.ru/20210511/resursy-1731704443.html

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2021

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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика