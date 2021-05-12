https://ria.ru/20210512/mishustin-1731912378.html

Власти обновят подходы к финансированию науки, заявил Мишустин

Власти обновят подходы к финансированию науки, заявил Мишустин

Власти РФ проведут глубокую настройку научной сферы, обновят подходы к управлению и финансированию отрасли, в ближайшие три года на фундаментальные научные... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:41

2021-05-12T11:41

2021-05-12T11:41

россия

михаил мишустин

госдума рф

технологии

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти РФ проведут глубокую настройку научной сферы, обновят подходы к управлению и финансированию отрасли, в ближайшие три года на фундаментальные научные исследования будет потрачено свыше 1,5 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме."Этот год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий. Нам предстоит провести глубокую настройку всей научной сферы. Для того чтобы она приносила конкретные результаты. По поручению президента в ближайшие три года на фундаментальные научные исследования из федерального бюджета направим свыше полутора триллионов рублей", - сказал Мишустин.По его словам, планируется кардинально обновить подход к управлению и финансированию науки."Будет существенно сокращен путь от разработки до внедрения перспективной технологии. Государство выступит здесь заказчиком. Прежде всего – в сферах, критически важных для страны", - пояснил премьер.

https://na.ria.ru/20210512/vuzy-1731908446.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731898099.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, технологии, общество