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https://ria.ru/20210512/mishustin-1731912102.html
Мишустин рассказал депутатам о реформе институтов развития
Мишустин рассказал депутатам о реформе институтов развития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, рассказал депутатам о реформе институтов развития. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:39
2021-05-12T11:39
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, рассказал депутатам о реформе институтов развития."Мы эту работу провели (аудит институтов развития). Мы приступили к реформе их структуры и деятельности, чтобы точнее ориентировать их на достижение национальных целей, убрать пересечения, которые были у таких структур с федеральными органами власти и коммерческими организациями", - сказал Мишустин.Он заявил, что всё это было сделано для максимального увеличения отдачи от каждого института за счет объединения их ресурсов и работы на базе общих процессов."Институты развития должны серьезно наращивать поддержку значимых для нашей страны проектов – от социальной сферы до создания новых отраслей и перезапуска инвестиционного цикла. Под стратегическую повестку мы перезагрузили систему управления, внедрив новые инструменты в работе. Чтобы усилить взаимодействие министерств, ведомств, регионов и, конечно же, экспертного сообщества, мы создали Координационный центр. Используем его ресурсы для поиска наиболее эффективных и быстрых решений. Прежде всего – для реализации приоритетных задач и проектов, которые определяет президент. Важно, что такой инструмент помогает получить обратную связь с обществом", - сообщил глава правительства.
https://na.ria.ru/20210512/vuzy-1731908446.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин рассказал депутатам о реформе институтов развития

11:39 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, рассказал депутатам о реформе институтов развития.
"Мы эту работу провели (аудит институтов развития). Мы приступили к реформе их структуры и деятельности, чтобы точнее ориентировать их на достижение национальных целей, убрать пересечения, которые были у таких структур с федеральными органами власти и коммерческими организациями", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Он заявил, что всё это было сделано для максимального увеличения отдачи от каждого института за счет объединения их ресурсов и работы на базе общих процессов.
"Институты развития должны серьезно наращивать поддержку значимых для нашей страны проектов – от социальной сферы до создания новых отраслей и перезапуска инвестиционного цикла. Под стратегическую повестку мы перезагрузили систему управления, внедрив новые инструменты в работе. Чтобы усилить взаимодействие министерств, ведомств, регионов и, конечно же, экспертного сообщества, мы создали Координационный центр. Используем его ресурсы для поиска наиболее эффективных и быстрых решений. Прежде всего – для реализации приоритетных задач и проектов, которые определяет президент. Важно, что такой инструмент помогает получить обратную связь с обществом", - сообщил глава правительства.
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