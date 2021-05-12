https://ria.ru/20210512/mishustin-1731912102.html

Мишустин рассказал депутатам о реформе институтов развития

Мишустин рассказал депутатам о реформе институтов развития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, рассказал депутатам о реформе институтов развития. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:39

2021-05-12T11:39

2021-05-12T11:39

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731901217_0:258:3182:2048_1920x0_80_0_0_0c847183fbfce871c36fcf7f97a82b94.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, рассказал депутатам о реформе институтов развития."Мы эту работу провели (аудит институтов развития). Мы приступили к реформе их структуры и деятельности, чтобы точнее ориентировать их на достижение национальных целей, убрать пересечения, которые были у таких структур с федеральными органами власти и коммерческими организациями", - сказал Мишустин.Он заявил, что всё это было сделано для максимального увеличения отдачи от каждого института за счет объединения их ресурсов и работы на базе общих процессов."Институты развития должны серьезно наращивать поддержку значимых для нашей страны проектов – от социальной сферы до создания новых отраслей и перезапуска инвестиционного цикла. Под стратегическую повестку мы перезагрузили систему управления, внедрив новые инструменты в работе. Чтобы усилить взаимодействие министерств, ведомств, регионов и, конечно же, экспертного сообщества, мы создали Координационный центр. Используем его ресурсы для поиска наиболее эффективных и быстрых решений. Прежде всего – для реализации приоритетных задач и проектов, которые определяет президент. Важно, что такой инструмент помогает получить обратную связь с обществом", - сообщил глава правительства.

https://na.ria.ru/20210512/vuzy-1731908446.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892625.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика