https://ria.ru/20210512/mishustin-1731912102.html
Мишустин рассказал депутатам о реформе институтов развития
Мишустин рассказал депутатам о реформе институтов развития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, рассказал депутатам о реформе институтов развития. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:39
2021-05-12T11:39
2021-05-12T11:39
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731901217_0:258:3182:2048_1920x0_80_0_0_0c847183fbfce871c36fcf7f97a82b94.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, рассказал депутатам о реформе институтов развития."Мы эту работу провели (аудит институтов развития). Мы приступили к реформе их структуры и деятельности, чтобы точнее ориентировать их на достижение национальных целей, убрать пересечения, которые были у таких структур с федеральными органами власти и коммерческими организациями", - сказал Мишустин.Он заявил, что всё это было сделано для максимального увеличения отдачи от каждого института за счет объединения их ресурсов и работы на базе общих процессов."Институты развития должны серьезно наращивать поддержку значимых для нашей страны проектов – от социальной сферы до создания новых отраслей и перезапуска инвестиционного цикла. Под стратегическую повестку мы перезагрузили систему управления, внедрив новые инструменты в работе. Чтобы усилить взаимодействие министерств, ведомств, регионов и, конечно же, экспертного сообщества, мы создали Координационный центр. Используем его ресурсы для поиска наиболее эффективных и быстрых решений. Прежде всего – для реализации приоритетных задач и проектов, которые определяет президент. Важно, что такой инструмент помогает получить обратную связь с обществом", - сообщил глава правительства.
https://na.ria.ru/20210512/vuzy-1731908446.html
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892625.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731901217_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2487b8c357d906ee8851a444a5fcbb8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, выступая с отчетом правительства в Госдуме
, рассказал депутатам о реформе институтов развития.
"Мы эту работу провели (аудит институтов развития). Мы приступили к реформе их структуры и деятельности, чтобы точнее ориентировать их на достижение национальных целей, убрать пересечения, которые были у таких структур с федеральными органами власти и коммерческими организациями", - сказал Мишустин.
Он заявил, что всё это было сделано для максимального увеличения отдачи от каждого института за счет объединения их ресурсов и работы на базе общих процессов.
"Институты развития должны серьезно наращивать поддержку значимых для нашей страны проектов – от социальной сферы до создания новых отраслей и перезапуска инвестиционного цикла. Под стратегическую повестку мы перезагрузили систему управления, внедрив новые инструменты в работе. Чтобы усилить взаимодействие министерств, ведомств, регионов и, конечно же, экспертного сообщества, мы создали Координационный центр. Используем его ресурсы для поиска наиболее эффективных и быстрых решений. Прежде всего – для реализации приоритетных задач и проектов, которые определяет президент. Важно, что такой инструмент помогает получить обратную связь с обществом", - сообщил глава правительства.