https://ria.ru/20210512/mishustin-1731909471.html
Мишустин заявил, что государство будет развивать систему соцконтрактов
Мишустин заявил, что государство будет развивать систему соцконтрактов
Государство продолжит развивать систему социальных контрактов для малообеспеченных семей, в прошлом году было заключено свыше ста таких контрактов, сообщил... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:26
2021-05-12T11:26
2021-05-12T11:26
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Государство продолжит развивать систему социальных контрактов для малообеспеченных семей, в прошлом году было заключено свыше ста таких контрактов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме."Для малообеспеченных семей продолжим развивать систему социальных контрактов. Они помогают преодолеть непростую жизненную ситуацию. И получить помощь государства можно не только с поиском работы, или повышением квалификации, но и с открытием бизнеса. А также при ведении личного подсобного хозяйства", - сказал он."В прошлом году заключено свыше ста тысяч таких контрактов", - добавил Мишустин.Он напомнил, что с текущего года такой мерой поддержки можно воспользоваться во всех регионах страны."Рассчитываем, что за ближайшие три года, используя этот механизм, почти четыреста тысяч семей смогут увеличить свои доходы. Не менее трехсот тысяч граждан начнут свое дело, зарегистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых", - сказал премьер.
https://ria.ru/20201218/mishustin-1589874615.html
https://ria.ru/20200224/1565056099.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Государство продолжит развивать систему социальных контрактов для малообеспеченных семей, в прошлом году было заключено свыше ста таких контрактов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме
.
"Для малообеспеченных семей продолжим развивать систему социальных контрактов. Они помогают преодолеть непростую жизненную ситуацию. И получить помощь государства можно не только с поиском работы, или повышением квалификации, но и с открытием бизнеса. А также при ведении личного подсобного хозяйства", - сказал он.
"В прошлом году заключено свыше ста тысяч таких контрактов", - добавил Мишустин.
Он напомнил, что с текущего года такой мерой поддержки можно воспользоваться во всех регионах страны.
"Рассчитываем, что за ближайшие три года, используя этот механизм, почти четыреста тысяч семей смогут увеличить свои доходы. Не менее трехсот тысяч граждан начнут свое дело, зарегистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых", - сказал премьер.