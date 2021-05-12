https://ria.ru/20210512/mishustin-1731909471.html

Мишустин заявил, что государство будет развивать систему соцконтрактов

Мишустин заявил, что государство будет развивать систему соцконтрактов

Государство продолжит развивать систему социальных контрактов для малообеспеченных семей, в прошлом году было заключено свыше ста таких контрактов, сообщил... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:26

2021-05-12T11:26

2021-05-12T11:26

россия

михаил мишустин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731904116_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_3fc90b6dc59265d5be891fa23d55f3d4.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Государство продолжит развивать систему социальных контрактов для малообеспеченных семей, в прошлом году было заключено свыше ста таких контрактов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме."Для малообеспеченных семей продолжим развивать систему социальных контрактов. Они помогают преодолеть непростую жизненную ситуацию. И получить помощь государства можно не только с поиском работы, или повышением квалификации, но и с открытием бизнеса. А также при ведении личного подсобного хозяйства", - сказал он."В прошлом году заключено свыше ста тысяч таких контрактов", - добавил Мишустин.Он напомнил, что с текущего года такой мерой поддержки можно воспользоваться во всех регионах страны."Рассчитываем, что за ближайшие три года, используя этот механизм, почти четыреста тысяч семей смогут увеличить свои доходы. Не менее трехсот тысяч граждан начнут свое дело, зарегистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых", - сказал премьер.

https://ria.ru/20201218/mishustin-1589874615.html

https://ria.ru/20200224/1565056099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф