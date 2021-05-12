https://ria.ru/20210512/mishustin-1731905507.html

Мишустин оценил меры по сдерживанию цен на продукты

Мишустин оценил меры по сдерживанию цен на продукты

Результат сдерживания цен на продукты в России полностью не устраивает никого, но без применения этих мер пришлось бы обсуждать не их эффективность, а взрывной... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:14

2021-05-12T11:14

2021-05-12T11:16

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Результат сдерживания цен на продукты в России полностью не устраивает никого, но без применения этих мер пришлось бы обсуждать не их эффективность, а взрывной рост цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но, если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год.Он отметил, что пандемия коронавируса усилила риски для глобальной макроэкономической стабильности. При этом низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, и в том числе - повысили стоимость продуктов питания."Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала, в том числе - в АПК, что подтолкнуло рост цен внутри страны, и прежде всего - на социально значимые товары", - указал председатель правительства."Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России", - подчеркнул Мишустин.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 и 110 рублей соответственно.

https://ria.ru/20210507/tseny-1731374204.html

https://ria.ru/20210502/tseny-1730886518.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика