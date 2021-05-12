https://ria.ru/20210512/mishustin-1731905041.html
Мишустин рассказал о мерах поддержки для семей с детьми
Мишустин рассказал о мерах поддержки для семей с детьми
Государство будет поддерживать родителей всё то время, пока растет их ребенок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:13
2021-05-12T11:13
2021-05-12T11:16
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Государство будет поддерживать родителей всё то время, пока растет их ребенок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме."Мы начали и будем поддерживать родителей всё то время, пока растет их ребенок. Помощь получат и будущие мамы. С 1 июля ежемесячно специальные выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. В среднем по стране по шесть тысяч триста рублей", - сказал он.Мишустин напомнил, что больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере ста процентов от среднего заработка."Поддержим и малообеспеченных родителей, которые в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля текущего года на детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно, растущим в таких семьях, будет выплачиваться в среднем – примерно по пять тысяч шестьсот рублей", - сказал премьер.Он добавил, что в августе по поручению президента будут сделаны единовременные выплаты семьям, где есть школьники и будущие первоклассники."На каждого такого ребенка выделено будет по десять тысяч рублей", - сказал Мишустин."И еще – в этом году родители смогут сэкономить половину стоимости путёвки для детей в летний лагерь. До каникул осталось совсем немного времени. Поэтому правительство запустит такую программу уже в этом месяце", - добавил глава правительства.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731904231.html
https://ria.ru/20210331/posobiya-1603702958.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Государство будет поддерживать родителей всё то время, пока растет их ребенок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме
.
"Мы начали и будем поддерживать родителей всё то время, пока растет их ребенок. Помощь получат и будущие мамы. С 1 июля ежемесячно специальные выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. В среднем по стране по шесть тысяч триста рублей", - сказал он.
Мишустин напомнил, что больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере ста процентов от среднего заработка.
"Поддержим и малообеспеченных родителей, которые в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля текущего года на детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно, растущим в таких семьях, будет выплачиваться в среднем – примерно по пять тысяч шестьсот рублей", - сказал премьер.
Он добавил, что в августе по поручению президента будут сделаны единовременные выплаты семьям, где есть школьники и будущие первоклассники.
"На каждого такого ребенка выделено будет по десять тысяч рублей", - сказал Мишустин.
"И еще – в этом году родители смогут сэкономить половину стоимости путёвки для детей в летний лагерь. До каникул осталось совсем немного времени. Поэтому правительство запустит такую программу уже в этом месяце", - добавил глава правительства.