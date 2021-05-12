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Мишустин оценил скорость принятия антикризисных решений
Мишустин оценил скорость принятия антикризисных решений
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в работе органов власти были введены новые формы контроля и ответственности за принимаемые решения и качество РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:57
2021-05-12T11:07
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в работе органов власти были введены новые формы контроля и ответственности за принимаемые решения и качество их реализации, создан механизм обратной связи между людьми и государством."Хочу отдельно отметить, как мы готовили антикризисные решения для поддержки людей, медицины, бизнеса и экономики в разгар пандемии. Все они прорабатывались в самые сжатые сроки", - заявил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства за 2020 год.Он упомянул, что более 300 важнейших федеральных законов были внесены правительством и одобрены парламентариями."По сути, создан действенный механизм обратной связи между людьми и государством, о котором неоднократно говорил президент. А также введены новые формы контроля и ответственности за принимаемые решения и, что важнее всего, за качество их реализации", - указал глава кабмина.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892625.html
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин оценил скорость принятия антикризисных решений

10:57 12.05.2021 (обновлено: 11:07 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в работе органов власти были введены новые формы контроля и ответственности за принимаемые решения и качество их реализации, создан механизм обратной связи между людьми и государством.
"Хочу отдельно отметить, как мы готовили антикризисные решения для поддержки людей, медицины, бизнеса и экономики в разгар пандемии. Все они прорабатывались в самые сжатые сроки", - заявил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства за 2020 год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
10:14
Мишустин: 2020 год показал, как должна работать система госуправления
Он упомянул, что более 300 важнейших федеральных законов были внесены правительством и одобрены парламентариями.
"По сути, создан действенный механизм обратной связи между людьми и государством, о котором неоднократно говорил президент. А также введены новые формы контроля и ответственности за принимаемые решения и, что важнее всего, за качество их реализации", - указал глава кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
10:42
Мишустин заявил, что власти выполнят все обязательства в социальной сфере
 
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