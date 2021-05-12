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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731898099.html
Мишустин рассказал о внедрении цифровых технологий в здравоохранение
Мишустин рассказал о внедрении цифровых технологий в здравоохранение
Россия в период пандемии коронавируса активно внедряла цифровые технологии в здравоохранении, был получен первый успешный опыт использования технологий... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:39
2021-05-12T10:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия в период пандемии коронавируса активно внедряла цифровые технологии в здравоохранении, был получен первый успешный опыт использования технологий искусственного интеллекта для распознавания медицинских снимков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В период распространения коронавируса мы активно внедряли цифровые технологии в здравоохранении – онлайн-оформление электронных больничных, доступ к результатам ПЦР-тестов и записи на вакцинацию через интернет. Получен первый успешный опыт использования технологий искусственного интеллекта для распознавания медицинских снимков. Началось внедрение практики проведения телемедицинских консультаций между врачами в разных уголках страны", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.Он напомнил, что по поручению президента власти запустили горячую линию по вопросам коронавируса, по бесплатному единому короткому номеру 122 сегодня можно записаться к врачу, вызвать специалиста на дом и получить все необходимые консультации.Также власти автоматически предоставляли больничные по карантину тем, кто был в группе риска, – людям старше 65 лет - и увеличили базу для его расчёта."Теперь она не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Это позволило обеспечить необходимый минимум выплат по больничному листу для работающих граждан вне зависимости от стажа работы", - отметил глава правительства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин рассказал о внедрении цифровых технологий в здравоохранение

10:39 12.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия в период пандемии коронавируса активно внедряла цифровые технологии в здравоохранении, был получен первый успешный опыт использования технологий искусственного интеллекта для распознавания медицинских снимков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В период распространения коронавируса мы активно внедряли цифровые технологии в здравоохранении – онлайн-оформление электронных больничных, доступ к результатам ПЦР-тестов и записи на вакцинацию через интернет. Получен первый успешный опыт использования технологий искусственного интеллекта для распознавания медицинских снимков. Началось внедрение практики проведения телемедицинских консультаций между врачами в разных уголках страны", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.
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Он напомнил, что по поручению президента власти запустили горячую линию по вопросам коронавируса, по бесплатному единому короткому номеру 122 сегодня можно записаться к врачу, вызвать специалиста на дом и получить все необходимые консультации.
Также власти автоматически предоставляли больничные по карантину тем, кто был в группе риска, – людям старше 65 лет - и увеличили базу для его расчёта.
"Теперь она не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Это позволило обеспечить необходимый минимум выплат по больничному листу для работающих граждан вне зависимости от стажа работы", - отметил глава правительства.
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