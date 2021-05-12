https://ria.ru/20210512/mishustin-1731894948.html
Мишустин призвал восстановить рынок труда
Мишустин призвал восстановить рынок труда
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить рынок труда, отметив, что в 17 российских регионах показатели уже вернулись к... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:28
2021-05-12T10:28
2021-05-12T10:32
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить рынок труда, отметив, что в 17 российских регионах показатели уже вернулись к докоронавирусным значениям."Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. Правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта РФ. В семнадцати из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.По его словам, сегодня нужен современный подход к управлению трудовыми ресурсами и уже подготовлен законопроект о работе в дистанционном режиме.Мишустин отметил важность создания единой цифровой платформы занятости, поскольку к порталу на базе "Работа в России" будут подключены все профильные службы, едиными станут и методические требования, и контроль за их соблюдением."Предполагается, что наравне с очным приемом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы. В том числе - и проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда. Создать необходимые условия для сокращения безработицы", - пояснил он.
https://ria.ru/20210415/mintrud-1728338105.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
заявил о необходимости восстановить рынок труда, отметив, что в 17 российских регионах показатели уже вернулись к докоронавирусным значениям.
"Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. Правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта РФ
. В семнадцати из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса", - сказал он, выступая в Госдуме
с отчетом о работе правительства за год.
По его словам, сегодня нужен современный подход к управлению трудовыми ресурсами и уже подготовлен законопроект о работе в дистанционном режиме.
Мишустин отметил важность создания единой цифровой платформы занятости, поскольку к порталу на базе "Работа в России" будут подключены все профильные службы, едиными станут и методические требования, и контроль за их соблюдением.
"Предполагается, что наравне с очным приемом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы. В том числе - и проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда. Создать необходимые условия для сокращения безработицы", - пояснил он.