https://ria.ru/20210512/mishustin-1731894948.html

Мишустин призвал восстановить рынок труда

Мишустин призвал восстановить рынок труда

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить рынок труда, отметив, что в 17 российских регионах показатели уже вернулись к... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:28

2021-05-12T10:28

2021-05-12T10:32

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить рынок труда, отметив, что в 17 российских регионах показатели уже вернулись к докоронавирусным значениям."Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. Правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта РФ. В семнадцати из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.По его словам, сегодня нужен современный подход к управлению трудовыми ресурсами и уже подготовлен законопроект о работе в дистанционном режиме.Мишустин отметил важность создания единой цифровой платформы занятости, поскольку к порталу на базе "Работа в России" будут подключены все профильные службы, едиными станут и методические требования, и контроль за их соблюдением."Предполагается, что наравне с очным приемом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы. В том числе - и проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда. Создать необходимые условия для сокращения безработицы", - пояснил он.

https://ria.ru/20210415/mintrud-1728338105.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, экономика