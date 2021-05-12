https://ria.ru/20210512/mishustin-1731894824.html

Во время пандемии власти действовали на опережение, заявил Мишустин

Во время пандемии власти действовали на опережение, заявил Мишустин

Российские власти во время пандемии коронавируса действовали на опережение, чтобы не допустить взрывного роста числа больных, все силы государства были... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:28

2021-05-12T10:28

2021-05-12T10:28

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские власти во время пандемии коронавируса действовали на опережение, чтобы не допустить взрывного роста числа больных, все силы государства были направлены на реализацию чрезвычайных мер для борьбы с инфекцией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство предприняло ряд чрезвычайных мер для борьбы с инфекцией. На это были брошены все силы государства. Мы действовали на опережение, чтобы не допустить взрывного роста числа больных. Немедленно приступили к мобилизации систем здравоохранения и промышленности", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.Он напомнил, что российские ученые максимально быстро разработали эффективные системы для диагностики нового, тогда еще малоизвестного вируса, а масштабы тестирования нарастали каждый месяц.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892857.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, общество