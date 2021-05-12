https://ria.ru/20210512/mishustin-1731894365.html
Мишустин: пандемия заставила пересмотреть приоритеты работы правительства
Мишустин: пандемия заставила пересмотреть приоритеты работы правительства
Пандемия новой коронавирусной инфекции заставила пересмотреть приоритеты работы правительства, потребовала от кабмина нового темпа принятия решений и почти... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:26
2021-05-12T10:26
2021-05-12T10:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731893506_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_8da3cba1d6087715b074a5924ee05249.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пандемия новой коронавирусной инфекции заставила пересмотреть приоритеты работы правительства, потребовала от кабмина нового темпа принятия решений и почти круглосуточной работы, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Под угрозой оказались жизни миллионов людей. Чтобы спасти их и не допустить самых тяжелых сценариев развития событий, правительство по поручению президента предприняло ряд чрезвычайных мер. Это потребовало нового темпа принятия решений и практически круглосуточной работы", - заявил Мишустин во время отчета о деятельности правительства за 2020 год в Госдуме.Он подчеркнул, что в этих условиях действовать нужно было максимально быстро."Пандемия заставила пересмотреть приоритеты нашей работы с учетом реальной обстановки и возникших угроз, чтобы в сложнейших условиях обеспечить безусловное выполнение задач, которые были поставлены президентом. А это, в первую очередь, спасение жизни и здоровья наших людей", - сказал премьер.
https://ria.ru/20210512/infektsii-1731894185.html
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892625.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731893506_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_28b583a420815e6f7497b6f9e4c1e9b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, общество