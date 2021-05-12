https://ria.ru/20210512/mishustin-1731894365.html

Мишустин: пандемия заставила пересмотреть приоритеты работы правительства

Мишустин: пандемия заставила пересмотреть приоритеты работы правительства

Пандемия новой коронавирусной инфекции заставила пересмотреть приоритеты работы правительства, потребовала от кабмина нового темпа принятия решений и почти... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:26

2021-05-12T10:26

2021-05-12T10:26

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михаил мишустин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пандемия новой коронавирусной инфекции заставила пересмотреть приоритеты работы правительства, потребовала от кабмина нового темпа принятия решений и почти круглосуточной работы, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Под угрозой оказались жизни миллионов людей. Чтобы спасти их и не допустить самых тяжелых сценариев развития событий, правительство по поручению президента предприняло ряд чрезвычайных мер. Это потребовало нового темпа принятия решений и практически круглосуточной работы", - заявил Мишустин во время отчета о деятельности правительства за 2020 год в Госдуме.Он подчеркнул, что в этих условиях действовать нужно было максимально быстро."Пандемия заставила пересмотреть приоритеты нашей работы с учетом реальной обстановки и возникших угроз, чтобы в сложнейших условиях обеспечить безусловное выполнение задач, которые были поставлены президентом. А это, в первую очередь, спасение жизни и здоровья наших людей", - сказал премьер.

https://ria.ru/20210512/infektsii-1731894185.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892625.html

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