https://ria.ru/20210512/mishustin-1731893673.html
Мишустин оценил взаимодействие законодательной и исполнительной власти
Мишустин оценил взаимодействие законодательной и исполнительной власти
Правительство и парламент подняли на совершенно другой уровень взаимодействие законодательной и исполнительной власти в РФ, заявил глава кабмина Михаил... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:19
2021-05-12T10:19
2021-05-12T10:19
россия
михаил мишустин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство и парламент подняли на совершенно другой уровень взаимодействие законодательной и исполнительной власти в РФ, заявил глава кабмина Михаил Мишустин."Главное – мы подняли на совершенно другой уровень взаимодействие законодательной и исполнительной власти. И вместе активно работали над реализацией ключевых положений послания президента", - заявил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства за 2020 год.
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