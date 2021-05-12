https://ria.ru/20210512/mishustin-1731893673.html

Мишустин оценил взаимодействие законодательной и исполнительной власти

Мишустин оценил взаимодействие законодательной и исполнительной власти

Правительство и парламент подняли на совершенно другой уровень взаимодействие законодательной и исполнительной власти в РФ, заявил глава кабмина Михаил... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:19

2021-05-12T10:19

2021-05-12T10:19

россия

михаил мишустин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство и парламент подняли на совершенно другой уровень взаимодействие законодательной и исполнительной власти в РФ, заявил глава кабмина Михаил Мишустин."Главное – мы подняли на совершенно другой уровень взаимодействие законодательной и исполнительной власти. И вместе активно работали над реализацией ключевых положений послания президента", - заявил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства за 2020 год.

https://ria.ru/20210512/poslanie-1731892198.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, политика