https://ria.ru/20210512/mishustin-1731893109.html

Мишустин призвал россиян прививаться от коронавируса

Мишустин призвал россиян прививаться от коронавируса

Свыше 24 миллионов россиян уже прошли разные этапы вакцинации от коронавируса, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет, поэтому важно, чтобы РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:16

2021-05-12T10:16

2021-05-12T10:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

госдума рф

вакцинация россиян от covid-19

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Свыше 24 миллионов россиян уже прошли разные этапы вакцинации от коронавируса, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет, поэтому важно, чтобы люди активнее прививались, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента в конце прошлого года по всей стране началась добровольная бесплатная массовая вакцинация. Уже свыше двадцати четырех миллионов человек прошли разные этапы вакцинации. Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.Он подчеркнул, что" очень важно, чтобы люди активнее прививались"."Как человек, который сам перенес эту болезнь, еще раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку. Прежде всего – старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и берегите своих близких", - сказал глава кабмина.

https://ria.ru/20210512/vyplaty-1731896124.html

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