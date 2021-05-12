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Мишустин призвал россиян прививаться от коронавируса
Мишустин призвал россиян прививаться от коронавируса
Свыше 24 миллионов россиян уже прошли разные этапы вакцинации от коронавируса, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет, поэтому важно, чтобы РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:16
2021-05-12T10:16
2021-05-12T10:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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михаил мишустин
госдума рф
вакцинация россиян от covid-19
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Свыше 24 миллионов россиян уже прошли разные этапы вакцинации от коронавируса, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет, поэтому важно, чтобы люди активнее прививались, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента в конце прошлого года по всей стране началась добровольная бесплатная массовая вакцинация. Уже свыше двадцати четырех миллионов человек прошли разные этапы вакцинации. Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.Он подчеркнул, что" очень важно, чтобы люди активнее прививались"."Как человек, который сам перенес эту болезнь, еще раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку. Прежде всего – старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и берегите своих близких", - сказал глава кабмина.
https://ria.ru/20210512/vyplaty-1731896124.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, вакцинация россиян от covid-19, общество