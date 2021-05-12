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Мишустин: 2020 год показал, как должна работать система госуправления
Мишустин: 2020 год показал, как должна работать система госуправления
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что 2020 год показал, как должна работать вся система госуправления, применённый тогда механизм взаимодействия... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:14
2021-05-12T10:14
россия
михаил мишустин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что 2020 год показал, как должна работать вся система госуправления, применённый тогда механизм взаимодействия беспрецедентен и должен быть сохранен."Прошлый год показал, как должна работать вся система государственного управления. Механизм взаимодействия, который нам удалось создать для законодательного обеспечения принимаемых мер и их оперативной реализации в рамках бюджетного процесса, беспрецедентен. Он продемонстрировал свою эффективность и, безусловно, должен быть сохранен", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства за 2020 год.Он поблагодарил депутатов за активность и профессионализм в сложное время пандемии, а также за поддержку, которую парламент оказал, когда возникла необходимость принятия экстренных мер для защиты жизни и здоровья миллионов людей.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, политика

Мишустин: 2020 год показал, как должна работать система госуправления

10:14 12.05.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что 2020 год показал, как должна работать вся система госуправления, применённый тогда механизм взаимодействия беспрецедентен и должен быть сохранен.
"Прошлый год показал, как должна работать вся система государственного управления. Механизм взаимодействия, который нам удалось создать для законодательного обеспечения принимаемых мер и их оперативной реализации в рамках бюджетного процесса, беспрецедентен. Он продемонстрировал свою эффективность и, безусловно, должен быть сохранен", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства за 2020 год.
Он поблагодарил депутатов за активность и профессионализм в сложное время пандемии, а также за поддержку, которую парламент оказал, когда возникла необходимость принятия экстренных мер для защиты жизни и здоровья миллионов людей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами думский фракций - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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