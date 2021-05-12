https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892346.html
Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с COVID-19
Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с COVID-19
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в победе над коронавирусом, работа над этим не прекращается ни на минуту. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:11
2021-05-12T10:11
2021-05-12T10:20
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распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в победе над коронавирусом, работа над этим не прекращается ни на минуту."Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это – наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892857.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество