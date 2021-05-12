https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892346.html

Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с COVID-19

Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с COVID-19

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в победе над коронавирусом, работа над этим не прекращается ни на минуту. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:11

2021-05-12T10:11

2021-05-12T10:20

россия

михаил мишустин

госдума рф

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коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в победе над коронавирусом, работа над этим не прекращается ни на минуту."Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это – наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892857.html

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2021

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