https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892055.html

При всплеске пандемии власти обошлись без жестких мер, заявил Мишустин

При всплеске пандемии власти обошлись без жестких мер, заявил Мишустин

Властям РФ удалось не вводить жестких ограничительных мер в моменты всплеска эпидемии коронавируса прошлой осенью и этой весной, заявил глава правительства РФ... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:09

2021-05-12T10:09

2021-05-12T10:18

здоровье - общество

госдума рф

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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михаил мишустин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Властям РФ удалось не вводить жестких ограничительных мер в моменты всплеска эпидемии коронавируса прошлой осенью и этой весной, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Осенью прошлого года и этой весной, в моменты всплеска эпидемии, нам удалось не вводить жестких ограничительных мер. Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших людей. Вся страна сплотилась, и это помогло нам снизить темпы распространения коронавируса", - сказал Мишустин во время отчета о деятельности правительства за 2020 год в Госдуме.Он поблагодарил тех, кто круглосуточно работал "в красных зонах", приходил на помощь людям старшего поколения, всех тех, кто проявил выдержку.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731891921.html

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здоровье - общество, госдума рф, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин