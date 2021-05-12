https://ria.ru/20210512/mishustin-1731892055.html
При всплеске пандемии власти обошлись без жестких мер, заявил Мишустин
При всплеске пандемии власти обошлись без жестких мер, заявил Мишустин
Властям РФ удалось не вводить жестких ограничительных мер в моменты всплеска эпидемии коронавируса прошлой осенью и этой весной, заявил глава правительства РФ... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:09
2021-05-12T10:09
2021-05-12T10:18
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Властям РФ удалось не вводить жестких ограничительных мер в моменты всплеска эпидемии коронавируса прошлой осенью и этой весной, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Осенью прошлого года и этой весной, в моменты всплеска эпидемии, нам удалось не вводить жестких ограничительных мер. Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших людей. Вся страна сплотилась, и это помогло нам снизить темпы распространения коронавируса", - сказал Мишустин во время отчета о деятельности правительства за 2020 год в Госдуме.Он поблагодарил тех, кто круглосуточно работал "в красных зонах", приходил на помощь людям старшего поколения, всех тех, кто проявил выдержку.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731891921.html
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здоровье - общество, госдума рф, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин