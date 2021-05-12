https://ria.ru/20210512/mishustin-1731887621.html

ЕР задаст Мишустину пять вопросов на заседании Госдумы

ЕР задаст Мишустину пять вопросов на заседании Госдумы

"Единая Россия" задаст премьер-министру РФ Михаилу Мишустину пять вопросов, сообщил первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:38

2021-05-12T09:38

2021-05-12T10:17

россия

михаил мишустин

андрей исаев

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Единая Россия" задаст премьер-министру РФ Михаилу Мишустину пять вопросов, сообщил первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.Глава кабмина выступит в среду в ГД с отчетом о работе правительства за 2020 год."В соответствии с порядком, установленном на пленарном заседании Государственной Думы, сегодня нами будет задано пять вопросов", - сказал Исаев журналистам.По его словам, вопросы будут вполне конкретными, в частности, они касаются развития здравоохранения, решения проблем, связанных со строительством социальных объектов.Исаев подчеркнул, что фракция ЕР в постоянном режиме ведет рабочий диалог с правительством. "Поэтому для нас сегодняшний отчет - это возможность продвинуться в совместном решении важнейших вопросов", - заключил он.

https://ria.ru/20210511/gosduma-1731732066.html

https://ria.ru/20210512/otchety-1731757055.html

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россия, михаил мишустин, андрей исаев, госдума рф, единая россия, политика