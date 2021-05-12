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ЕР задаст Мишустину пять вопросов на заседании Госдумы
ЕР задаст Мишустину пять вопросов на заседании Госдумы
"Единая Россия" задаст премьер-министру РФ Михаилу Мишустину пять вопросов, сообщил первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:38
2021-05-12T10:17
россия
михаил мишустин
андрей исаев
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Единая Россия" задаст премьер-министру РФ Михаилу Мишустину пять вопросов, сообщил первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.Глава кабмина выступит в среду в ГД с отчетом о работе правительства за 2020 год."В соответствии с порядком, установленном на пленарном заседании Государственной Думы, сегодня нами будет задано пять вопросов", - сказал Исаев журналистам.По его словам, вопросы будут вполне конкретными, в частности, они касаются развития здравоохранения, решения проблем, связанных со строительством социальных объектов.Исаев подчеркнул, что фракция ЕР в постоянном режиме ведет рабочий диалог с правительством. "Поэтому для нас сегодняшний отчет - это возможность продвинуться в совместном решении важнейших вопросов", - заключил он.
https://ria.ru/20210511/gosduma-1731732066.html
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россия, михаил мишустин, андрей исаев, госдума рф, единая россия, политика

ЕР задаст Мишустину пять вопросов на заседании Госдумы

09:38 12.05.2021 (обновлено: 10:17 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами и главой думской фракции "Единой России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами и главой думской фракции Единой России - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Единая Россия" задаст премьер-министру РФ Михаилу Мишустину пять вопросов, сообщил первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.
Глава кабмина выступит в среду в ГД с отчетом о работе правительства за 2020 год.
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"В соответствии с порядком, установленном на пленарном заседании Государственной Думы, сегодня нами будет задано пять вопросов", - сказал Исаев журналистам.
По его словам, вопросы будут вполне конкретными, в частности, они касаются развития здравоохранения, решения проблем, связанных со строительством социальных объектов.
Исаев подчеркнул, что фракция ЕР в постоянном режиме ведет рабочий диалог с правительством. "Поэтому для нас сегодняшний отчет - это возможность продвинуться в совместном решении важнейших вопросов", - заключил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Ежегодные отчеты Правительства РФ перед Государственной Думой
 
РоссияМихаил МишустинАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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