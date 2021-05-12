https://ria.ru/20210512/mid-1732015430.html

МИД призвал прекратить удары по израильской и палестинской территориям

МИД призвал прекратить удары по израильской и палестинской территориям

Удары по объектам как на палестинской, так и на израильской территории должны прекратиться, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:46

2021-05-12T18:46

2021-05-12T18:46

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

ближний восток

хамас

восточный иерусалим

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Удары по объектам как на палестинской, так и на израильской территории должны прекратиться, заявило министерство иностранных дел России.Ведомство сообщило, что 12 мая по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком."С российской стороны акцентирована важность немедленного прекращения насилия, недопустимость нападений на мирных жителей независимо от их национальной и религиозной принадлежности, включая удары по гражданским объектам на израильской и палестинской территории", - говорится в сообщении ведомства.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 56 человек.

https://ria.ru/20210512/izrail-1731930262.html

https://ria.ru/20210512/konflikt-1731924826.html

россия

ближний восток

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, ближний восток, хамас, восточный иерусалим, в мире