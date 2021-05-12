Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНародный депутат Украины Виктор Медведчук возле офиса генерального прокурора в Киеве
КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после визита в офис генпрокурора заявил, что не строит планов покинуть территорию Украины.
"Нет, конечно. Не собирался раньше, не собираюсь сегодня, не собираюсь завтра. Я такого удовольствия никому не доставлю. В первую очередь тем, которые очень хотят, чтобы я это сделал", - заявил он после допроса в офисе генпрокурора, на который ранее в среду пришел по собственной инициативе, отвечая на вопрос, собирается ли он покидать территорию страны.
Кроме того, на вопрос, не обидно ли ему, что РФ не будет за него "заступаться", Медведчук ответил: "Знаете, я вам хочу сказать, я заступаться буду сам за себя, у меня для этого опыт в юридической практике. У меня есть достойные высокопрофессиональные адвокаты".
По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ соратнику по партии Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.