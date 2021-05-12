https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1732025528.html

Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину

Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после визита в офис генпрокурора заявил, что не строит планов покинуть РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:41

2021-05-12T19:41

2021-05-12T19:41

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после визита в офис генпрокурора заявил, что не строит планов покинуть территорию Украины."Нет, конечно. Не собирался раньше, не собираюсь сегодня, не собираюсь завтра. Я такого удовольствия никому не доставлю. В первую очередь тем, которые очень хотят, чтобы я это сделал", - заявил он после допроса в офисе генпрокурора, на который ранее в среду пришел по собственной инициативе, отвечая на вопрос, собирается ли он покидать территорию страны.Кроме того, на вопрос, не обидно ли ему, что РФ не будет за него "заступаться", Медведчук ответил: "Знаете, я вам хочу сказать, я заступаться буду сам за себя, у меня для этого опыт в юридической практике. У меня есть достойные высокопрофессиональные адвокаты".По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ соратнику по партии Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.

https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1731987452.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, украина, в мире