https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1732022346.html

Медведчук заявил, что ему не вручили сообщение о подозрении в госизмене

Медведчук заявил, что ему не вручили сообщение о подозрении в госизмене

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что ему официально не вручили сообщение о подозрении в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:21

2021-05-12T19:21

2021-05-12T19:21

россия

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что ему официально не вручили сообщение о подозрении в госизмене.При этом политик отметил, что в офисе генпрокурора ему дали копию сообщения о подозрении.Как передает корреспондент РИА Новости, Медведчук пробыл в здании офиса генпрокурора около 2,5 часов.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.

https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1731948237.html

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россия, виктор медведчук, украина, в мире