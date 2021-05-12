Медведчук заявил, что ему не вручили сообщение о подозрении в госизмене
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНародный депутат Украины Виктор Медведчук возле офиса генерального прокурора в Киеве
КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что ему официально не вручили сообщение о подозрении в госизмене.
"Подозрение мне не вручили, но с подозрением я ознакомился вместе с адвокатами", - сказал Медведчук журналистам.
При этом политик отметил, что в офисе генпрокурора ему дали копию сообщения о подозрении.
Как передает корреспондент РИА Новости, Медведчук пробыл в здании офиса генпрокурора около 2,5 часов.
По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.