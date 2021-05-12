Медведчук заявил, что готов к любому исходу его дела
16:45 12.05.2021 (обновлено: 17:31 12.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНародный депутат Украины Виктор Медведчук возле офиса генерального прокурора в Киеве
КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не считает себя виновным в том, что ему инкриминирует офис генерального прокурора Украины, но готов к любому исходу, в том числе аресту.
"Конечно, я готов (к аресту – ред.). Конечно, я знаю сегодня характер власти, злоупотребления власти, я хочу вам сказать, что я готов к любому исходу, но считаю, что это незаконно и это будет грубейшим нарушением норм конституции и действующего уголовно-процессуального законодательства, потому что для этого (для ареста – ред.) нет никаких оснований", - сказал Медведчук журналистам возле офиса генпрокурора Украины.
При этом он заявил, что не считает себя виновным. "То, что я слышал из СМИ, пока не вмещается в моем рассудке и понимании того, как это могло быть и почему сегодня есть какие-то основания для того, чтобы об этом говорить", - добавил Медведчук.
"Я не собираюсь скрываться ни от кого, в том числе и от генпрокурора, СБУ и всех остальных правоохранительных органов. Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины", - отметил он.
По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.