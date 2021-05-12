Медведчук прибыл в офис генпрокурора Украины
16:20 12.05.2021 (обновлено: 17:27 12.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНародный депутат Украины Виктор Медведчук возле офиса генерального прокурора в Киеве
КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук пришел в офис генпрокурора Украины для участия в процессуальных действиях и заявил, что ему не вручали никаких подозрений в совершении преступлений.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во вторник заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
"Я это подозрение не читал, мне его не вручали, и я не готов сегодня говорить о том, что мне пытаются вручить или что пытается сделать генеральная прокуратура. Я это оцениваю как действия, направленные в порядке политических репрессий и незаконного уголовного преследования меня, по поводу которых Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему", - сказал Медведчук журналистам возле офиса генпрокурора в Киеве.
Он также заявил, что был за пределами Киева, но вернулся после того, как узнал об обыске.
По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.