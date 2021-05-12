https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1731983153.html

Медведчук прибыл в офис генпрокурора Украины

Медведчук прибыл в офис генпрокурора Украины

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук пришел в офис генпрокурора Украины для участия в процессуальных... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T16:20

2021-05-12T16:20

2021-05-12T17:27

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

верховная рада украины

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук пришел в офис генпрокурора Украины для участия в процессуальных действиях и заявил, что ему не вручали никаких подозрений в совершении преступлений.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во вторник заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму."Я это подозрение не читал, мне его не вручали, и я не готов сегодня говорить о том, что мне пытаются вручить или что пытается сделать генеральная прокуратура. Я это оцениваю как действия, направленные в порядке политических репрессий и незаконного уголовного преследования меня, по поводу которых Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему", - сказал Медведчук журналистам возле офиса генпрокурора в Киеве.Он также заявил, что был за пределами Киева, но вернулся после того, как узнал об обыске.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1731948237.html

украина

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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, верховная рада украины, виктор медведчук, украина, в мире