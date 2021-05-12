https://ria.ru/20210512/medved-1731994700.html

В якутской деревне поймали дикого белого медведя

В якутской деревне поймали дикого белого медведя

Путешествие белого медведя на 2,5 тысячи километров вглубь Якутии следует признать первым подобным случаем, который зафиксировала современная наука, приводит... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:19

2021-05-12T17:19

2021-05-12T17:22

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

москва

якутск

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Путешествие белого медведя на 2,5 тысячи километров вглубь Якутии следует признать первым подобным случаем, который зафиксировала современная наука, приводит пресс-служба Росприроднадзора мнение старшего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Ильи Мордвинцева, которое он высказал на заседании рабочей группы по белым медведям при ведомстве.Ранее в соцсетях появилось видео с белым медведем, который бродит вблизи поселка Хандыга Томпонского улуса. Хищник утащил у рыбака коробку с блеснами, мужчина заснял это на камеру мобильного телефона. Медведя также видели в других поселках или вблизи них. По предположениям ученых, медведь двигался из полярных районов Якутии на юг. Одиннадцатого мая медведя отловили и доставили в Якутский зоопарк."Это первый зафиксированный случай, когда (белый - ред.) медведь ушел на 2,5 тысячи километров вглубь материка", - приводится мнение Мордвинцева в сообщении.По мнению Мордвинцева, у медведя есть проблемы с функционированием головного мозга, но несмотря на это животное физически активно. Ученый уточнил РИА Новости, что теоретически медведя можно увезти обратно в полярные районы, где у него не будет возможности питаться с помоек, но ему придется научится самому добывать себе пищу. Однако, по мнению Мордвинцева - не ясно, с чем связано нестандартное поведение медведя, что ставит под сомнение возможность успешного выпуска его в дикую природу."В условиях Якутска его обследовать невозможно, у него вероятны проблемы с зубами, которые не дадут ему выжить, но понять это можно только после обследования. Истощён сильно... Комиссия поддержала рекомендацию - везти медведя в Москву и обследовать там. После лечения и реабилитации будет выдано заключение о возможности или невозможности выпуска (медведя в дикую природу - ред.). Успешный выпуск в нынешнем состоянии никто из группы не прогнозирует и не рекомендует", - говорится в сообщении Росприроднадзора.

https://ria.ru/20210511/medvedi-1731814399.html

https://ria.ru/20210430/medvedi-1730741264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, якутск, общество