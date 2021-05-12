Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/matkapital-1731897391.html
Мишустин оценил ситуацию с выдачей сертификатов на маткапитал
Мишустин оценил ситуацию с выдачей сертификатов на маткапитал
Сертификаты на материнский капитал в прошлом году в России получили более миллиона семей, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:37
2021-05-12T10:37
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_216:654:2694:2048_1920x0_80_0_0_faf8ed5c99e111c544c53a712b3dce6e.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сертификаты на материнский капитал в прошлом году в России получили более миллиона семей, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме."Саму программу материнского капитала по поручению президента мы расширили и продлили. Теперь он доступен и при рождении первого ребенка. Сертификаты в прошлом году получили более одного миллиона семей", - сказал он.Премьер напомнил, что маткапитал теперь оформляется не по заявлению через портал, а автоматически после регистрации в ЗАГСе рождения ребенка.Мишустин отметил, что сейчас кабмин поэтапно внедряет элементы "социального казначейства"."Хочу объяснить, что это значит. Речь идет о том, что люди будут получать помощь от государства не потому, что обратились в ведомство, а потому, что имеют на это право", - сказал он.
https://ria.ru/20210426/matkapital-1730033225.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9214c3f82cc394f6b89260ea7c8dd565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин оценил ситуацию с выдачей сертификатов на маткапитал

10:37 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сертификаты на материнский капитал в прошлом году в России получили более миллиона семей, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.
"Саму программу материнского капитала по поручению президента мы расширили и продлили. Теперь он доступен и при рождении первого ребенка. Сертификаты в прошлом году получили более одного миллиона семей", - сказал он.
Премьер напомнил, что маткапитал теперь оформляется не по заявлению через портал, а автоматически после регистрации в ЗАГСе рождения ребенка.
Мишустин отметил, что сейчас кабмин поэтапно внедряет элементы "социального казначейства".
"Хочу объяснить, что это значит. Речь идет о том, что люди будут получать помощь от государства не потому, что обратились в ведомство, а потому, что имеют на это право", - сказал он.
Жители Москвы гуляют по парку - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 17:40
В Минтруде рассказали, на что россияне чаще всего тратят маткапитал
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
01:22В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не шутит о президенте
01:19Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков
Лента новостейМолния