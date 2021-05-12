https://ria.ru/20210512/matkapital-1731897391.html
Мишустин оценил ситуацию с выдачей сертификатов на маткапитал
Мишустин оценил ситуацию с выдачей сертификатов на маткапитал
Сертификаты на материнский капитал в прошлом году в России получили более миллиона семей, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:37
2021-05-12T10:37
2021-05-12T10:37
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сертификаты на материнский капитал в прошлом году в России получили более миллиона семей, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме."Саму программу материнского капитала по поручению президента мы расширили и продлили. Теперь он доступен и при рождении первого ребенка. Сертификаты в прошлом году получили более одного миллиона семей", - сказал он.Премьер напомнил, что маткапитал теперь оформляется не по заявлению через портал, а автоматически после регистрации в ЗАГСе рождения ребенка.Мишустин отметил, что сейчас кабмин поэтапно внедряет элементы "социального казначейства"."Хочу объяснить, что это значит. Речь идет о том, что люди будут получать помощь от государства не потому, что обратились в ведомство, а потому, что имеют на это право", - сказал он.
https://ria.ru/20210426/matkapital-1730033225.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Сертификаты на материнский капитал в прошлом году в России
получили более миллиона семей, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме
.
"Саму программу материнского капитала по поручению президента мы расширили и продлили. Теперь он доступен и при рождении первого ребенка. Сертификаты в прошлом году получили более одного миллиона семей", - сказал он.
Премьер напомнил, что маткапитал теперь оформляется не по заявлению через портал, а автоматически после регистрации в ЗАГСе рождения ребенка.
Мишустин отметил, что сейчас кабмин поэтапно внедряет элементы "социального казначейства".
"Хочу объяснить, что это значит. Речь идет о том, что люди будут получать помощь от государства не потому, что обратились в ведомство, а потому, что имеют на это право", - сказал он.