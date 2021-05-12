https://ria.ru/20210512/masla-1730655800.html

"Правда тела". Масла и жиры

"Правда тела". Масла и жиры

Почему от сала стоит отказаться, а щелкать семечки - полезно (но только несолёные)? Можно ли жарить на нерафинированном оливковом масле и на маргарине? Стоит ли пить добавки “омега-3” - или они бесполезны? Разбираемся, в том, какие бывают масла и жиры (и стоит ли бежать в магазин за “экзотичными” тыквенным и кунжутным маслом).

2021-05-12T11:55

2021-05-12T11:55

2021-05-12T11:55

правда тела

подкаст

жир

еда

питание

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730655356_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_c2488931cccb9062e508633157c247e7.png

"Правда тела". Масла и жиры Почему от сала стоит отказаться, а щелкать семечки - полезно (но только несолёные)? Можно ли жарить на нерафинированном оливковом масле и на маргарине? Стоит ли пить добавки “омега-3” - или они бесполезны? Разбираемся, в том, какие бывают масла и жиры (и стоит ли бежать в магазин за “экзотичными” тыквенным и кунжутным маслом). audio/mpeg

"Правда тела". Масла и жиры Почему от сала стоит отказаться, а щелкать семечки - полезно (но только несолёные)? Можно ли жарить на нерафинированном оливковом масле и на маргарине? Стоит ли пить добавки “омега-3” - или они бесполезны? Разбираемся, в том, какие бывают масла и жиры (и стоит ли бежать в магазин за “экзотичными” тыквенным и кунжутным маслом). audio/mpeg

Насколько полезна икра (ведь она же тоже жирная!)? И вообще, зачем человеку нужны масла и жиры (и сколько процентов они должны составлять в рационе)? Объясняет нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и сотрудников пищевой промышленности Виктория Вишнякова.02:50 Почему человеку нужны масла и жиры04:10 Растительные масла полезнее животных - или нет?05:00 Что такое насыщенные и ненасыщенные жиры (что важно о них знать)07:40 Почему щелкать семечки - полезно08:35 Всякие “омеги” - что это? И как их различать09:40 Рыба - работает, а добавки - нет?11:45 Чем опасны трансжиры14:15 Рафинированные и нерафинированные масла16:00 Льняное, кунжутное, тыквенное - польза или маркетинг?19:00 Можно ли использовать маргарин 20:44 Пальмовое масло - где правдаПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, жир, еда, питание, общество