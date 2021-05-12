https://ria.ru/20210512/masla-1730655800.html
"Правда тела". Масла и жиры
"Правда тела". Масла и жиры
Почему от сала стоит отказаться, а щелкать семечки - полезно (но только несолёные)? Можно ли жарить на нерафинированном оливковом масле и на маргарине? Стоит ли пить добавки “омега-3” - или они бесполезны? Разбираемся, в том, какие бывают масла и жиры (и стоит ли бежать в магазин за “экзотичными” тыквенным и кунжутным маслом).
2021-05-12T11:55
2021-05-12T11:55
2021-05-12T11:55
правда тела
подкаст
жир
еда
питание
общество
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"Правда тела". Масла и жиры
Почему от сала стоит отказаться, а щелкать семечки - полезно (но только несолёные)? Можно ли жарить на нерафинированном оливковом масле и на маргарине? Стоит ли пить добавки “омега-3” - или они бесполезны? Разбираемся, в том, какие бывают масла и жиры (и стоит ли бежать в магазин за “экзотичными” тыквенным и кунжутным маслом).
audio/mpeg
"Правда тела". Масла и жиры
Почему от сала стоит отказаться, а щелкать семечки - полезно (но только несолёные)? Можно ли жарить на нерафинированном оливковом масле и на маргарине? Стоит ли пить добавки “омега-3” - или они бесполезны? Разбираемся, в том, какие бывают масла и жиры (и стоит ли бежать в магазин за “экзотичными” тыквенным и кунжутным маслом).
audio/mpeg
Насколько полезна икра (ведь она же тоже жирная!)? И вообще, зачем человеку нужны масла и жиры (и сколько процентов они должны составлять в рационе)? Объясняет нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и сотрудников пищевой промышленности Виктория Вишнякова.02:50 Почему человеку нужны масла и жиры04:10 Растительные масла полезнее животных - или нет?05:00 Что такое насыщенные и ненасыщенные жиры (что важно о них знать)07:40 Почему щелкать семечки - полезно08:35 Всякие “омеги” - что это? И как их различать09:40 Рыба - работает, а добавки - нет?11:45 Чем опасны трансжиры14:15 Рафинированные и нерафинированные масла16:00 Льняное, кунжутное, тыквенное - польза или маркетинг?19:00 Можно ли использовать маргарин 20:44 Пальмовое масло - где правдаПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, жир, еда, питание, общество
"Правда тела". Масла и жиры
Почему от сала стоит отказаться, а щелкать семечки - полезно (но только несолёные)? Можно ли жарить на нерафинированном оливковом масле и на маргарине? Стоит ли пить добавки “омега-3” - или они бесполезны? Разбираемся, в том, какие бывают масла и жиры (и стоит ли бежать в магазин за “экзотичными” тыквенным и кунжутным маслом).
Насколько полезна икра (ведь она же тоже жирная!)? И вообще, зачем человеку нужны масла и жиры (и сколько процентов они должны составлять в рационе)? Объясняет нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и сотрудников пищевой промышленности Виктория Вишнякова
.
02:50 Почему человеку нужны масла и жиры
04:10 Растительные масла полезнее животных - или нет?
05:00 Что такое насыщенные и ненасыщенные жиры (что важно о них знать)
07:40 Почему щелкать семечки - полезно
08:35 Всякие “омеги” - что это? И как их различать
09:40 Рыба - работает, а добавки - нет?
11:45 Чем опасны трансжиры
14:15 Рафинированные и нерафинированные масла
16:00 Льняное, кунжутное, тыквенное - польза или маркетинг?
19:00 Можно ли использовать маргарин
20:44 Пальмовое масло - где правда
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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