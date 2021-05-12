Манижа ответила критикам ее песни для Евровидения
13:43 12.05.2021 (обновлено: 21:43 12.05.2021)
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе "Евровидение-2021", ответила критикам ее выступления, призвав их понять собственную "плохую сторону" и осознать, что оскорблять кого-то неправильно.
Манижа – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Победа Манижы и ее песни Russian Woman на национальном отборе на "Евровидение-2021" вызвала резонанс, ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.
"Я не хочу обращать внимание на хейтеров. Но, вы знаете, я хочу сказать одну вещь: я верю в вас, ребята. Потому что мы все имеем светлые и темные стороны, хорошие и плохие стороны. И если вы хотите измениться, вы должны понимать свои плохие стороны. И я желаю вам, ребята, пожалуйста, изучите себя и поймите: это неправильно, когда вы оскорбляете кого-то", - сказала Манижа на пресс-конференции.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.