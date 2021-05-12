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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210512/manizha-1731942780.html
Манижа ответила критикам ее песни для Евровидения
Манижа ответила критикам ее песни для Евровидения
Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе "Евровидение-2021", ответила критикам ее выступления, призвав их понять собственную "плохую сторону" и... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:43
2021-05-12T21:43
шоу-бизнес
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе "Евровидение-2021", ответила критикам ее выступления, призвав их понять собственную "плохую сторону" и осознать, что оскорблять кого-то неправильно.Манижа – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Победа Манижы и ее песни Russian Woman на национальном отборе на "Евровидение-2021" вызвала резонанс, ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, госдума рф, евровидение, роттердам, оон

Манижа ответила критикам ее песни для Евровидения

13:43 12.05.2021 (обновлено: 21:43 12.05.2021)
 
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе "Евровидение-2021", ответила критикам ее выступления, призвав их понять собственную "плохую сторону" и осознать, что оскорблять кого-то неправильно.
Манижа – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Победа Манижы и ее песни Russian Woman на национальном отборе на "Евровидение-2021" вызвала резонанс, ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.
"Я не хочу обращать внимание на хейтеров. Но, вы знаете, я хочу сказать одну вещь: я верю в вас, ребята. Потому что мы все имеем светлые и темные стороны, хорошие и плохие стороны. И если вы хотите измениться, вы должны понимать свои плохие стороны. И я желаю вам, ребята, пожалуйста, изучите себя и поймите: это неправильно, когда вы оскорбляете кого-то", - сказала Манижа на пресс-конференции.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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КультураШоу-бизнесManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияГосдума РФЕвровидениеРоттердамООН
 
 
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