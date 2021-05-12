https://ria.ru/20210512/lynch-1731822258.html

Дэвид Линч снял клип на песню шотландского фолк-музыканта

Дэвид Линч снял клип на песню шотландского фолк-музыканта

Дэвид Линч снял клип на песню шотландского фолк-музыканта Донована, сообщает BrooklynVegan. Трек называется "I am the shaman". РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T03:24

2021-05-12T03:24

2021-05-12T03:24

культура

музыка

кино и сериалы

новости культуры

твин пикс

дэвид линч

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Дэвид Линч снял клип на песню шотландского фолк-музыканта Донована, сообщает BrooklynVegan. Трек называется "I am the shaman". На видео Донован поет с гитарой в руках. Черный фон сменяет звездопад, Линч накладывает одно изображение на другое так, что создается эффект, будто небесные тела проходят сквозь певца. Режиссер "Твин Пикса" также участвовал в записи композиции, и пение Донована иногда похоже на голоса героев из легендарного сериала. Линч попросил музыканта сыграть что-нибудь, что приходит на ум, главное, чтобы это не было ранее написанной им песней. "…стихи пришли сами собой", — вспоминает исполнитель. Ролик опубликован на Youtube-странице певца. "Дэвид Линч не разочаровывает", "Донован и Дэвид Линч… Чистая Психоделика", "Два гения сияющего в темноте света", — прокомментировали видео фанаты.

https://ria.ru/20210120/lynch-1593868178.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, кино и сериалы, новости культуры, твин пикс, дэвид линч