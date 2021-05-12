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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210512/lynch-1731822258.html
Дэвид Линч снял клип на песню шотландского фолк-музыканта
Дэвид Линч снял клип на песню шотландского фолк-музыканта
Дэвид Линч снял клип на песню шотландского фолк-музыканта Донована, сообщает BrooklynVegan. Трек называется "I am the shaman". РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T03:24
2021-05-12T03:24
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твин пикс
дэвид линч
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Дэвид Линч снял клип на песню шотландского фолк-музыканта Донована, сообщает BrooklynVegan. Трек называется "I am the shaman". На видео Донован поет с гитарой в руках. Черный фон сменяет звездопад, Линч накладывает одно изображение на другое так, что создается эффект, будто небесные тела проходят сквозь певца. Режиссер "Твин Пикса" также участвовал в записи композиции, и пение Донована иногда похоже на голоса героев из легендарного сериала. Линч попросил музыканта сыграть что-нибудь, что приходит на ум, главное, чтобы это не было ранее написанной им песней. "…стихи пришли сами собой", — вспоминает исполнитель. Ролик опубликован на Youtube-странице певца. "Дэвид Линч не разочаровывает", "Донован и Дэвид Линч… Чистая Психоделика", "Два гения сияющего в темноте света", — прокомментировали видео фанаты.
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, твин пикс, дэвид линч

Дэвид Линч снял клип на песню шотландского фолк-музыканта

03:24 12.05.2021
 
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Дэвид Линч снял клип на песню шотландского фолк-музыканта Донована, сообщает BrooklynVegan. Трек называется "I am the shaman".
На видео Донован поет с гитарой в руках. Черный фон сменяет звездопад, Линч накладывает одно изображение на другое так, что создается эффект, будто небесные тела проходят сквозь певца.
Режиссер "Твин Пикса" также участвовал в записи композиции, и пение Донована иногда похоже на голоса героев из легендарного сериала.

"Это была импровизация, — говорит Донован. — Я приехал в студию, и Дэвид сказал: "Дон, встань с гитарой у микрофона"".

Линч попросил музыканта сыграть что-нибудь, что приходит на ум, главное, чтобы это не было ранее написанной им песней. "…стихи пришли сами собой", — вспоминает исполнитель.
Ролик опубликован на Youtube-странице певца. "Дэвид Линч не разочаровывает", "Донован и Дэвид Линч… Чистая Психоделика", "Два гения сияющего в темноте света", — прокомментировали видео фанаты.
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