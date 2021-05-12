https://ria.ru/20210512/lokdaun-1731953645.html
Голикову удивил вопрос о возможном локдауне в России
Голикову удивил вопрос о возможном локдауне в России
Локдаун из-за коронавируса вводить в России осенью не планируется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:24
2021-05-12T14:24
2021-05-12T14:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Локдаун из-за коронавируса вводить в России осенью не планируется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она уточнила, что в отдельных регионах ситуация с коронавирусом ещё требует внимания.
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коронавирус в россии, россия, татьяна голикова