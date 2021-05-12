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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/lokdaun-1731953645.html
Голикову удивил вопрос о возможном локдауне в России
Голикову удивил вопрос о возможном локдауне в России
Локдаун из-за коронавируса вводить в России осенью не планируется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:24
2021-05-12T14:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Локдаун из-за коронавируса вводить в России осенью не планируется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она уточнила, что в отдельных регионах ситуация с коронавирусом ещё требует внимания.
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коронавирус в россии, россия, татьяна голикова

Голикову удивил вопрос о возможном локдауне в России

14:24 12.05.2021 (обновлено: 14:39 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Локдаун из-за коронавируса вводить в России осенью не планируется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Какой локдаун, вы о чем?"- сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, не будет ли локдауна осенью.
Она уточнила, что в отдельных регионах ситуация с коронавирусом ещё требует внимания.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияТатьяна Голикова
 
 
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