https://ria.ru/20210512/kvartet-1732033723.html

В ООН готовы возобновить работу "ближневосточного квартета"

В ООН готовы возобновить работу "ближневосточного квартета"

Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил о готовности возобновить работу "квартета" международных посредников по урегулированию ближневосточной проблемы. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:42

2021-05-12T20:42

2021-05-12T21:20

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил о готовности возобновить работу "квартета" международных посредников по урегулированию ближневосточной проблемы."Мы полностью готовы возобновить работу "квартета" и способствовать диалогу между сторонами, а также с другими ключевыми участниками процесса. Мы поддерживаем все шаги для деэскалации, а также для возобновления мирного процесса, который уже давно находится в спящей стадии", - заявил Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.Генсек ООН заявил, что возобновить мирный процесс "крайне необходимо, потому что это единственный способ разрешить ситуацию".

https://ria.ru/20210512/mid-1732015430.html

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2021

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