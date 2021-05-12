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В ООН готовы возобновить работу "ближневосточного квартета"
В ООН готовы возобновить работу "ближневосточного квартета"
Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил о готовности возобновить работу "квартета" международных посредников по урегулированию ближневосточной проблемы. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:42
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил о готовности возобновить работу "квартета" международных посредников по урегулированию ближневосточной проблемы."Мы полностью готовы возобновить работу "квартета" и способствовать диалогу между сторонами, а также с другими ключевыми участниками процесса. Мы поддерживаем все шаги для деэскалации, а также для возобновления мирного процесса, который уже давно находится в спящей стадии", - заявил Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.Генсек ООН заявил, что возобновить мирный процесс "крайне необходимо, потому что это единственный способ разрешить ситуацию".
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россия, цены на нефть, антониу гуттереш, москва, антониу гутерреш, оон, в мире

В ООН готовы возобновить работу "ближневосточного квартета"

20:42 12.05.2021 (обновлено: 21:20 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил о готовности возобновить работу "квартета" международных посредников по урегулированию ближневосточной проблемы.
"Мы полностью готовы возобновить работу "квартета" и способствовать диалогу между сторонами, а также с другими ключевыми участниками процесса. Мы поддерживаем все шаги для деэскалации, а также для возобновления мирного процесса, который уже давно находится в спящей стадии", - заявил Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Генсек ООН заявил, что возобновить мирный процесс "крайне необходимо, потому что это единственный способ разрешить ситуацию".

Я думаю, нам нужно придерживаться решения о двух государствах, которое приведет к гармонии и миру между двумя сторонами конфликта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года
Антониу Гуттереш
генсек ООН
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